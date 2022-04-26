Есть много фейков, которые специально вбрасывают, – Садовый о мародерстве во Львове

Кроме войны, для большинства городов настоящей проблемой стали мародеры. Однако среди этого есть много лжи, которую специально вбрасывают, в том числе и насчет Львова.

Об этом рассказал городской глава Львова, сообщает 24 канал, ссылаясь на национальный телемарафон единых новостей. По словам Андрея Садового, количество фейков большое.

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Фейки делают для распространения злобы

Львовский мэр отметил, что после начала войны полиция Львова наоборот констатирует уменьшение преступности, хотя такие проявления и есть, поэтому есть соперативное реагирование и комендантский час.

Мы наблюдаем большое количество фейков, специально вбрасываемых для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, чтобы была какая-то злоба друг к другу,

– отметил Садовый.

Он также добавил, что также отслеживают все случаи завышения цен за аренду жилья. Подобные случаи направляются в военную администрацию, а также передают в органы правопорядка.

"Я ожидаю, что закон скорректируют и будет возможность изымать такое имущество для нужд ВСУ, потому что я считаю, что любое повышение цен по сравнению с 24 февраля является мародерством", – заявил глава Львова.

Однако Садовый отметил, что настроение жителей города очень положительное и каждый пытается помочь, а фактически все жители Львова являются волонтерами.

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