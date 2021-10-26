Ежедневно госпитализация растет на 2 – 3%: Львовщина активно движется в красную зону

Львовская область имеет все шансы попасть в красную карантинную зону. Решение должна принять Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Все критические показатели для попадания в красную зону уже есть. В частности в течение последних трех дней фиксируют очень много госпитализаций, которые превышают критические показатели – свыше 60 человек на 100 тысяч населения.

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Кроме того, много новых случаев инфицирования коронавирусом – более 20% от всех ПЦР-тестов, которые сделали во Львовской области, являются положительными.

В субботу, 23 октября, вообще зафиксировали 1 754 человека, которые инфицировались COVID-19 за сутки. Это абсолютный рекорд с начала пандемии.

Ситуация неутешительная и в больницах. Областная инфекционная клиническая больница переполнена на 110%. В медицинских учреждениях заполнены 60% койкомест.

У нас больше умерших и больше госпитализированных пациентов. Ежедневно госпитализация увеличивается на 2 – 3%. Эта волна намного тяжелее, потому что люди быстрее заражаются. Леся Кобецкая Руководитель городского управления здравоохранения

Ситуация с коронавирусом во Львовской области

Жесткие карантинные ограничения в городе вступят в силу 1 ноября.

По словам львовского мэра Андрея Садового, вероятно, что область уже в ближайшее время станет "красной".

В области начали действовать с 25 октября новые правила.

Львов может перейти в красную зону: смотрите видео