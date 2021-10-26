Усі критичні показники для потрапляння до червоної зони вже є. Зокрема упродовж останніх трьох днів фіксують дуже багато госпіталізацій, які перевищують критичні показники – понад 60 осіб на 100 тисяч населення.

До теми Я думаю, що ми будемо в червоній зоні, – Садовий про карантин у Львові

Крім того, багато нових випадків інфікування коронавірусом – понад 20% від усіх ПЛР-тестів, які зробили на Львівщині, є позитивними.

Нагадаємо! В суботу, 23 жовтня, взагалі зафіксували 1 754 особи, які інфікувалися COVID-19 за добу. Це абсолютний рекорд від початку пандемії.

Ситуація невтішна і в лікарнях. Обласна інфекційна клінічна лікарня переповнена на 110%. В медичних закладах заповнені 60% ліжкомісць.

Ми маємо більше померлих і більше госпіталізованих пацієнтів. Щоденно госпіталізація збільшується на 2 – 3%. Ця хвиля набагато важча, тому що люди швидше заражаються. Леся Кобецька Керівниця міського управління охорони здоров'я

Ситуація з коронавірусом на Львівщині

Жорсткі карантинні обмеження у місті наберуть чинності 1 листопада.

За словами львівського мера Андрія Садового, ймовірно, що область вже найближчим часом стане "червоною".

В області почали діяти з 25 жовтня нові правила.

Львів може перейти до червоної зони: дивіться відео