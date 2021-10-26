Усі критичні показники для потрапляння до червоної зони вже є. Зокрема упродовж останніх трьох днів фіксують дуже багато госпіталізацій, які перевищують критичні показники – понад 60 осіб на 100 тисяч населення.
До теми Я думаю, що ми будемо в червоній зоні, – Садовий про карантин у Львові
Крім того, багато нових випадків інфікування коронавірусом – понад 20% від усіх ПЛР-тестів, які зробили на Львівщині, є позитивними.
Ситуація невтішна і в лікарнях. Обласна інфекційна клінічна лікарня переповнена на 110%. В медичних закладах заповнені 60% ліжкомісць.
Ми маємо більше померлих і більше госпіталізованих пацієнтів. Щоденно госпіталізація збільшується на 2 – 3%. Ця хвиля набагато важча, тому що люди швидше заражаються.
Ситуація з коронавірусом на Львівщині
- Жорсткі карантинні обмеження у місті наберуть чинності 1 листопада.
- За словами львівського мера Андрія Садового, ймовірно, що область вже найближчим часом стане "червоною".
- В області почали діяти з 25 жовтня нові правила.
Львів може перейти до червоної зони: дивіться відео