Где спрятаться в случае войны: во Львове обновили интерактивную карту укрытий
Источник:фейсбук Андрея Садового
Сейчас во Львове есть 6 тысяч укрытий на случай войны или любой другой чрезвычайной ситуации. В мэрии обновили интерактивную карту, чтобы горожанам было легче их найти.
Карту можно посмотреть на сайте Львовского горсовета. Укрытия есть во всех районах города.
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В ЛГС обновили интерактивную карту укрытий
Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что в мэрии создали обновленную интерактивную карту укрытий для жителей Львовской городской территориальной общины.
Сейчас у нас есть около 6 тысяч укрытий. Этого достаточно для безопасного пребывания в чрезвычайной ситуации для каждого жителя,
– отметил мэр.
Укрытия расположены в подземных помещениях жилых домов и торговых центров.
"Очень прошу проверить доступ в свой подвал и поговорить об этом с соседями! Надеемся, что нам никогда не придется пользоваться укрытиями, но проверить важно!", – подытожил Садовый.
Просмотреть обновленную карту львовских укрытий можно, перейдя по ссылке.Обратите внимание! В прошлом году во Львове проверили 7 тысяч подвальных помещений на готовность служить укрытиями для населения. Почти все подходят для этого. Подробнее о том, как будет происходить эвакуация в случае войны и как к ней подготовиться, читайте в репортаже 24 канала.
Во Львове обновили интерактивную карту укрытий: видео
Текст сообщения Андрея Садового:
Обновили интерактивную карту укрытий для жителей Львовской общины. Посмотреть ее можно на сайте городского совета или по ссылке в комментариях. Сейчас у нас есть около 6 тысяч укрытий. Этого достаточно для безопасного пребывания в чрезвычайной ситуации для каждого жителя.
Укрытия расположены в подземных помещениях жилых домов и торговых центров. Очень прошу проверить доступ в свой подвал и поговорить об этом с соседями! Надеемся, что нам никогда не придется пользоваться укрытиями, но проверить важно!