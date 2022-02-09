Глава Дрогобычской РГА спас мужчину, который едва не утонул в бассейне

Глава Дрогобычской райгосадминистрации Степан Кулиняк спас мужчину, который едва не утонул в бассейне. К счастью, медики приехали быстро, поэтому пострадавшего реанимировали.

Кулиняк был посетителем бассейна. Он бросился в воду, как только увидел, что мужчина тонет.

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Мужчина едва не утонул в бассейне

Фельдшер по медицине неотложных состояний Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Иванна Дмитрив дежурила в тот день в Трускавце.

Часы показывали 19:45, еще немного – и пересменка. И тут вызов, повод которого звучал как "мужчина в бассейне без признаков жизни, утопление",

– отметила женщина.

Она вместе с другим фельдшером Иваном Гринькивым и водителем Владимиром Яцкевичем немедленно выехала на место происшествия. Войдя в помещение бассейна, медики увидели, как двое мужчин, вытащив пострадавшего из воды, делают ему компрессию грудной клетки.

"На время нашего приезда пациент не дышал, давление у него было около 40. Не останавливаясь, мы осуществляли сердечно-легочную реанимацию. Буквально за несколько минут у пострадавшего началась рвота, еще мгновение – и мужчина захрипел. Зафиксировав вену, начали вводить лекарства", – добавила Дмитрив.

Наконец пострадавший начал дышать. По словам фельдшера, после начала реанимационных действий прошло не более 5 минут.



Медики реанимировали мужчину / Фото ЛОЦЕМПМК

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Мужчину спас глава РГА

Дмитрив искренне поблагодарила мужчин, которые бросились на помощь пострадавшему.

"Это молодой парень – работник бассейна, и посетитель бассейна, которым оказался глава Дрогобычской районной государственной администрации Степан Кулиняк. Степан Львович первым нырнул в воду, вместе с парнем вытащили мужчину из воды и сразу начали оказывать помощь", – отметила фельдшер.

В свою очередь, работник бассейна был для медиков третьей парой рук во время реанимации. Оба мужчины очень помогли в спасении пострадавшего.

"На реанимобиле доставили 47-летнего пострадавшего на медицинском оборудовании (по дороге беспрестанно велся мониторинг состояния пациента на современном оборудовании) в лечебное учреждение. Пациент уже дышал", – добавила Дмитрив.

По дороге медики позвонили ответственному врачу оперативно-диспетчерской службы. Поэтому в приемном покое Дрогобычской городской больницы № 1 фельдшеров встретили работники реанимации, травматолог и нейрохирург.

Дмитрив заметила, что во время спасения мужчины все звенья сработали очень оперативно: спасатель, который был на своем месте, посетитель бассейна, который не растерялся, знал и умел оказать домедицинскую помощь, скорая приехала за 4 минуты, врач ОДС, который позвонила в стационар, и дежурные врачи.



Глава РГА вытащил пострадавшего из воды / Фото ЛОЦЕМПМК