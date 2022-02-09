Кулиняк був відвідувачем басейну. Він кинувся у воду, як тільки побачив, що чоловік тоне.

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Чоловік ледь не втонув у басейні

Фельдшерка з медицини невідкладних станів Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Іванна Дмитрів чергувала того дня у Трускавці.

Годинник показував 19:45, ще трішки – й перезмінка. І тут виклик, привід якого звучав як "чоловік в басейні без ознак життя, утоплення",

– зазначила жінка.

Вона разом з іншим фельдшером Іваном Гриньківим та водієм Володимиром Яцкевичем негайно виїхала на місце події. Увійшовши в приміщення басейну, медики побачили, як двоє чоловіків, витягнувши постраждалого з води, роблять йому компресію грудної клітки.

"На час нашого приїзду пацієнт не дихав, тиск у нього був близько 40. Не спиняючись, ми здійснювали серцево-легеневу реанімацію. Буквально за кілька хвилин у постраждалого почалась блювота, ще мить – і чоловік захрипів. Зафіксувавши вену, почали вводити ліки", – додала Дмитрів.

Врешті постраждалий почав дихати. За словами фельдшерки, після початку реанімаційних дій минуло не більше ніж 5 хвилин.



Медики реанімували чоловіка / Фото ЛОЦЕМДМК

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Чоловіка врятував голова РДА

Дмитрів щиро подякувала чоловікам, які кинулися на допомогу постраждалому.

"Це молодий хлопчина – працівник басейну, і відвідувач басейну, яким виявився голова Дрогобицької районної державної адміністрації Степан Кулиняк. Степан Львович першим пірнув у воду, разом з хлопцем витягнули чоловіка з води й одразу почали надавати допомогу", – зазначила фельдшерка.

Своєю чергою, працівник басейну був для медиків третьою парою рук під час реанімації. Обоє чоловіків дуже допомогли у порятунку постраждалого.

"Реанімобілем доставили 47-річного потерпілого на медичному устаткуванні (дорогою безперестанку вівся моніторинг стану пацієнта на сучасному обладнанні) до лікувального закладу. Пацієнт уже дихав", – додала Дмитрів.

Дорогою медики зателефонували відповідальному лікарю оперативно-диспетчерської служби. Тож у приймальному покої Дрогобицької міської лікарні № 1 фельдшерів зустріли працівники реанімації, травматолог та нейрохірург.

Дмитрів зауважила, що під час порятунку чоловіка усі ланки спрацювали дуже оперативно: рятувальник, котрий був на своєму місці, відвідувач басейну, який не розгубився, знав та вмів надати домедичну допомогу, швидка, що приїхала за 4 хвилини, лікар ОДС, який зателефонувала у стаціонар, та чергові лікарі.



Голова РДА витягнув постраждалого з води / Фото ЛОЦЕМДМК