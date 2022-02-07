Стояла посеред траси навколішках і плакала: львівські патрульні врятували 27-річну жінку

Інцидент трапився приблизно о 4:00. На щастя, жінка не постраждала.

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Жінка плакала посеред траси

Вранці 7 лютого патрульні, рухаючись трасою Київ – Чоп неподалік Бродів, побачили посеред проїзної частину жінку. Вона стояла навколішках на суцільній смузі та плакала.

Поліцейські Роман Макітра та Мар'ян Мацигін негайно відреагували, адже така поведінка була небезпечною як для жінки, так і для водіїв. Правоохоронці переконалися, що в неї немає травм, та забрали її з дороги.



Патрульні допомогли жінці на трасі Київ – Чоп / Фото Патрульної поліції Львівщини

Жінка не знала, як опинилася посеред траси

Патрульні встановили, що 27-річна жителька сусідньої області приїхала на Львівщину, щоб відпочити з друзями. Вони випили разом трохи алкоголю, й жінка залишилася ночувати в готелі. Звідки вона вийшла трохи погуляти.

Жінка не пам'ятала, як опинилася посеред траси й де вона зараз є. Поліцейські зателефонували батькам постраждалої та розповіли про її місце перебування. Після цього жінку передали батькові на стаціонарному посту.

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