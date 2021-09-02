З рота йшла піна: львівська патрульна врятувала чоловіка із сильною кровотечею

Патрульна перебувала у відпустці. Жінка вирішила не залишати в біді травмованого чоловіка.
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Чоловік вдарився головою у стовп
- Ввечері 1 вересня заступниця начальника відділу зв'язків з громадськістю Патрульної поліції Віра Проців йшла до магазину вулицею Володимира Великого.
- Раптом вона побачила, як дуже п'яний чоловік вдарився головою в бетонний стовп.
- Після цього він впав, ще дужче травмувавшись.
- З голови львів'янина почала литись кров. З його рота пішла піна і чоловіка знудило.
- Патрульна негайно дістала медичні рукавички та надала постраждалому першу допомогу. Опісля вона викликала швидку.
- Поліцейська зупинила кровотечу та звільнила дихальні шляхи львів'янина.
- Перехожі упізнали в травмованому місцевого 30-річного чоловіка та покликали його матір.
- Медики відвезли його до лікарні.
Чоловік впав та розбив голову / Фото Патрульної поліції Львівщини
Патрульна надала постраждалому допомогу / Фото Патрульної поліції Львівщини