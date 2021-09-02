Патрульная находилась в отпуске. Женщина решила не оставлять в беде травмированного мужа.

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Мужчина ударился головой о столб

  • Вечером 1 сентября заместитель начальника отдела по связям с общественностью патрульной полиции Вера Процев шла к магазину по улице Владимира Великого.
  • Вдруг она увидела, как очень пьяный мужчина ударился головой о бетонный столб.
  • После этого он упал, еще сильнее травмировавшись.
  • Из головы львовянина начала литься кровь. Из его рта пошла пена и мужчину стошнило.
  • Патрульная немедленно достала медицинские перчатки и оказала пострадавшему первую помощь. После она вызвала скорую.
  • Полицейская остановила кровотечение и освободила дыхательные пути львовянина.
  • Прохожие узнали в травмированном местного 30-летнего мужчину и позвали его мать.
  • Медики отвезли его в больницу.

З рота йшла піна: львівська патрульна врятувала чоловіка із сильною кровотечею
Мужчина упал и разбил голову / Фото Патрульной полиции Львовской области

З рота йшла піна: львівська патрульна врятувала чоловіка із сильною кровотечею
Патрульная оказала пострадавшему помощь / Фото Патрульной полиции Львовской области