Инцидент произошел примерно в 4:00. К счастью, женщина не пострадала.

Интересно Прощался с друзьями в прямом эфире: патрульные спасли парня, который хотел наложить на себя руки

Женщина плакала посреди трассы

Утром 7 февраля патрульные, двигаясь по трассе Киев – Чоп недалеко от Бродов, увидели посреди проезжей части женщину. Она стояла на коленях на сплошной полосе и плакала.

Полицейские Роман Макитра и Марьян Мацигин немедленно отреагировали, ведь такое поведение было опасным как для женщины, так и для водителей. Правоохранители убедились, что у нее нет травм, и забрали ее с дороги.



Патрульные помогли женщине на трассе Киев – Чоп / Фото Патрульной полиции Львовщины

Женщина не знала, как оказалась посреди трассы

Патрульные установили, что 27-летняя жительница соседней области приехала на Львовщину, чтобы отдохнуть с друзьями. Они выпили вместе немного алкоголя, и женщина осталась ночевать в гостинице. Откуда она вышла немного погулять.

Женщина не помнила, как оказалась посреди трассы и где она сейчас есть. Полицейские позвонили родителям пострадавшей и рассказали о ее месте пребывания. После этого женщину передали отцу на стационарном посту.

Интересно! Львовская патрульная спасла мужчине жизнь. Он ударился головой в столб и упал. После этого у пострадавшего началось сильное кровотечение, а изо рта пошла пена.