Год был в коме: во Львове на Рождество проснулся 6-летний мальчик
Источник:Львовское радио
Во Львове 6-летний мальчик год пролежал в коме и пришел в себя на Рождество. Он получил тяжелую травму еще 7 января 2021 года и с тех пор не приходил в себе.
Тогда ребенок катался на санках, въехал в дерево и потерял сознание. Об этом рассказал Львовский врач Андрей Токарский.
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Родители от сына не отходили
Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за чего не приходил в сознание целый год. Врачи наблюдали за его состоянием все это время. В то же время родители от сына также не отходили. По словам медика, мальчика искусственно кормили, мыли. У него было сердцебиение и дыхание.
И вы только представьте! В тот самый день, на Рождество, через год, как он въехал в дерево, он пришел в сознание. Так, словно вчера заснул, а сейчас проснулся. Мы говорили, что случилось чудо. А родители сказали, что Бог, наверное, услышал сильные молитвы,
– сказал нейрохирург.
Он уверяет, что есть вещи, которые не зависят от врача. За 40 лет работы у медика на руках умирало много людей, но он также видел и немало чудес.
Истории спасения
- В декабре 2021 года во Львове успешно прооперировали 5-летнего мальчика с врожденным пороком. Между левым и правым предсердием ребенка была дырка, медикам удалось его спасти.
- Также львовские врачи успешно прооперировали 12-летнего парня. Он, леча горло, случайно проглотил распылитель от спрея.
- В столичном "Охматдете" медики спасли 1,5-летнюю девочку, которая проглотила сразу семь магнитных шариков. В больницу ребенок попал 10 января.