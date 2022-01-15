Год был в коме: во Львове на Рождество проснулся 6-летний мальчик

Во Львове 6-летний мальчик год пролежал в коме и пришел в себя на Рождество. Он получил тяжелую травму еще 7 января 2021 года и с тех пор не приходил в себе.

Тогда ребенок катался на санках, въехал в дерево и потерял сознание. Об этом рассказал Львовский врач Андрей Токарский.

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Родители от сына не отходили

Мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за чего не приходил в сознание целый год. Врачи наблюдали за его состоянием все это время. В то же время родители от сына также не отходили. По словам медика, мальчика искусственно кормили, мыли. У него было сердцебиение и дыхание.

И вы только представьте! В тот самый день, на Рождество, через год, как он въехал в дерево, он пришел в сознание. Так, словно вчера заснул, а сейчас проснулся. Мы говорили, что случилось чудо. А родители сказали, что Бог, наверное, услышал сильные молитвы,

– сказал нейрохирург.

Он уверяет, что есть вещи, которые не зависят от врача. За 40 лет работы у медика на руках умирало много людей, но он также видел и немало чудес.

Истории спасения