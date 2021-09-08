Год сопротивления: во Львове состоялась акция солидарности с белорусским народом

На площади Рынок во Львове 8 сентября состоялось открытие выставки "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь". Во время мероприятия белорусы исполнили бардовские песни.

Мероприятие состоялось в день годовщины битвы под Оршей. 507 лет назад литовцы, поляки, белорусы и украинцы во главе с Константином Острожским одержали победу над московским войском.

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Во Львове отметили годовщину битвы под Оршей

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко отметил, что украинцы четко понимают цену свободы и независимости, ведь знают на себе, как это, когда страну рвут на куски.

Поэтому Львов всегда был тем городом, который поддерживает, помнит, понимает и будет принимать те решения, которые будут давать свободным людям – свободную страну,

– подытожил Москаленко.

Проведение выставки "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь" осуществляли при поддержке Музея Территория Террора и Львовского городского совета. Руководитель Белорусского кризисного центра Алексей Францкевич отметил, что в Беларуси сейчас происходит гуманитарная катастрофа – там есть тысячи политзаключенных и десятки тысяч беженцев.

"Каждый день мы сталкиваемся с ужасными историями людей, которые им пришлось пережить. Поэтому благодарим Львов за то, что можем свободно говорить о себе", – добавил Францкевич.

После торжественной части состоялось пешее шествие с участием представителей оппозиционных сил Беларуси от памятника Тарасу Шевченко к памятнику Степану Бандере. Выставка будет экспонироваться в центре Львова до 15 сентября.

В центре Львова появилась новая выставка / Фото Александра Мазуренко

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Белорусы исполнили бардовские песни

По информации "Твоє місто", на площади Рынок также состоялся вече-концерт бардовской песни по случаю Дня белорусской воинской славы – годовщины Битвы под Оршей

"Сегодня годовщина битвы. Поэтому мы исполняем национальные песни, наша символика запрещена и белорусы не могут отмечать этот праздник дома, там нелегитимная власть. Во Львове мы проводим такую акцию уже десятый год подряд", – отметил Францкевич.

Выставка "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь" демонстрирует украинцам и иностранцам ключевые моменты и особенности белорусского протеста. Также вечером запланирована торжественное мероприятие в Доме Воина на улице Короленко, 1а.

Год назад в Беларуси началась волна мирных митингов против режима Лукашенко. Протесты обострились после президентских выборов 9 августа 2020 года. Основной целью была отставка Лукашенко, а также проведение повторных, честных выборов президента страны.