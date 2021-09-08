Граффити обнаружили на стене в Некрасовском саду Санкт-Петербурга. Коммунальщики закрасили мурал всего через несколько часов.

К теме Они выйдут на свободу гораздо раньше, – Тихановская о приговорах Колесниковой и Знаку

Сначала взялись стирать лозунг "За нашу и вашу свободу". По информации российских СМИ, рисунок закрасили полностью.



Мурал с Колесниковой полностью зарисовали / Фото "Медиазоны"

Мария Колесникова после объединения оппозиции поддерживала кандидата Светлану Тихановскую. Суд в Минске приговорил оппозиционера Марию Колесникову до 11 лет колонии. Участника Координационного совета оппозиции Беларуси признали виновной в:

публичных призывах к причинению вреда нацбезопасности Беларуси;

создании экстремистского формирования;

заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Обратите внимание Режим Лукашенко приговорил Колесникову и Знака к более 10 годам тюрьмы

Справка. Марию Колесникову и оппозиционера Максима Знака похитили в сентябре 2020 года мужчины в масках, которые были агентами безопасности. Им обоим сразу же выдвинули обвинения в захвате власти. В то же время Колесникову до этого пытались депортировать силовики Лукашенко – тогда она порвала свой паспорт.

Режим Лукашенко осудил оппозиционеров: коротко