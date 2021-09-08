Графіті виявили на стіні в Некрасовському саду Санкт-Петербурга. Комунальники замалювали мурал всього через декілька годин.

До теми Вони вийдуть на свободу набагато раніше, – Тихановська про вироки Колесниковій та Знаку

Спершу взялися стирати гасло "За нашу і вашу свободу". За інформацією російських ЗМІ, наразі малюнок зафарбували повністю.



Мурал з Колесниковою повністю замалювали / Фото "Медиазоны"

Марія Колесникова після об'єднання опозиції підтримувала кандидатку Світлану Тихановську. Суд у Мінську засудив опозиціонерку Марію Колеснікову до 11 років колонії. Учасницю Координаційної ради опозиції Білорусі визнали винною в:

публічних закликах до заподіяння шкоди нацбезпеці Білорусі;

створенні екстремістського формування;

змові з метою захоплення влади неконституційним шляхом.

Зверніть увагу Режим Лукашенка засудив Колесникову і Знака до понад 10 років тюрми

Довідка. Марію Колесникову та опозиціонера Максима Знака викрали у вересні 2020 року чоловіки у масках, які були агентами безпеки. Їм обом одразу ж висунули звинувачення у захопленні влади. Водночас Колесникову до того намагалися депортувати силовики Лукашенка – тоді вона порвала свій паспорт.

Режим Лукашенка засудив опозиціонерів: коротко