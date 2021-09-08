Захід відбувся у день річниці Битви під Оршею. 507 років тому литовці, поляки, білоруси та українці на чолі з Костянтином Острозьким здобули перемогу над московським військом.

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У Львові відзначили річниці Битви під Оршею

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що українці чітко розуміють ціну свободи та незалежності, адже знають на собі, як це, коли країну рвуть на шматки.

Тому Львів завжди був тим містом, яке підтримує, пам'ятає, розуміє і буде приймати ті рішення, які даватимуть вільним людям – вільну країну,

– підсумував Москаленко.

Проведення виставки "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь" здійснювали за підтримки Музею Територія Терору та Львівської міської ради. Керівник Білоруського кризового центру Олексій Францкевич зазначив, що у Білорусі зараз відбувається гуманітарна катастрофа – там є тисячі політв'язнів і десятки тисяч біженців.

"Кожного дня ми зіштовхуємося з жахливими історіями людей, які їм довелося пережити. Тому дякуємо Львову за те, що можемо вільно говорити про себе», – додав Францкевич.

Після урочистої частини відбулася піша хода за участю представників опозиційних сил Білорусі від пам'ятника Тарасові Шевченкові до пам'ятника Степанові Бандері. Виставка експонуватиметься в центрі Львова до 15 вересня.

У центрі Львова з'явилась нова виставка / Фото Олександра Мазуренка

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Білоруси виконали бардівські пісні

За інформацією "Твоє місто", на площі Ринок також відбувся віче-концерт бардівської пісні з нагоди Дня білоруської військової слави – річниці Битви під Оршею

"Сьогодні річниця битви. Тому ми виконуємо національні пісні, наша символіка заборонена і білоруси не можуть відзначати це свято вдома, там нелегітимна влада. У Львові ми проводимо таку акцію вже десятий рік поспіль", – зазначив Францкевич.

Виставка "Рік спротиву: як по(в)стає Білорусь" демонструє українцям й іноземцям ключові моменти та особливості білоруського протесту. Також увечері запланована урочиста академія в Будинку Воїна на вулиці Короленка, 1а.

Зверніть увагу! Рік тому у Білорусі почалася хвиля мирних мітингів проти режиму Лукашенка. Протести загострилися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. Основною метою була відставка Лукашенка, а також проведення повторних, чесних виборів президента країни.