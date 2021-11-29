"Голодная туса блогеров": Залиско после скандала пригласили в полицию
Источник:24 канал
Блогер Александр Залиско 27 ноября громко отметил свой день рождения во львовском Доме ученых. Вечеринка возмутила множество пользователей соцсетей, ведь в тот день украинцы чтили память погибших в результате Голодомора-геноцида.
Блогер рассказал, что его вызвали в полицию. Детали по этому поводу он пока не рассказал.
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Полиция устанавливает обстоятельства празднования
По случаю дня рождения Александра Залиско 27 ноября украинские блогеры-миллионники развлекались на масштабной вечеринке в Доме ученых во Львове. Праздничное действо прошло в День памяти жертв Голодомора.
Этот инцидент получил большую огласку в соцсетях. Множество людей осудили блогеров. Они начали писать гневные комментарии под фото с вечеринки. Однако "лидеры мнений" не спешат извиняться. Они обвиняют своих читателей в зависти и лицемерии.
Утром 29 ноября Залиско опубликовал в сториз скриншот переписки. Пока неизвестно, с кем именно разговаривал блогер, однако в сообщении говорится о вызове в отделение полиции.
Полиция устанавливает обстоятельства празднования / Скриншот сториз Залиско
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Залиско вызвали в полицию
Позже Залиско рассказал, что ему тоже звонили из полиции. Деталей он не сообщил, однако наконец начал извиняться перед всеми, кого "задела" его вечеринка в День памяти жертв Голодомора.
У тех, у кого я задел чувства, я прошу прощения. Но не у тех, кто просто подтянулся на шум,
– заметил блогер.
Залиско также обратился к своим подписчикам с просьбой смотреть его сториз и не "хейтиты" других блогеров, ведь это был его день рождения.
В комментарии 24 каналу спикер полиции Львовщины Светлана Добровольская подтвердила, что правоохранители звонили Залиско.
"Его пригласили в полицию для выяснения обстоятельств", – отметила Добровольская.
Другой информации пока нет. В полиции пообещали рассказать детали, если установят причастность блогера к правонарушению.
Залиско вызвали в полицию: видео
Кратко о праздновании дня рождения Александра Залиска
- Инстаграм-блогеры 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, развлекались на вечеринке с эротической тематикой Show bar во львовском Доме ученых.
- Ее устроил Александр Залиско по случаю своего дня рождения.
- Ведущий действа Владимир Остапчук подписал фото празднования так: "Голодная блогерская туса".
- Шокированные цинизмом пользователи соцсетей начали комментировать сообщения участников вечеринки.
- Однако блогеры не спешили извиняться. Они просто закрыли комментарии под сообщениями с празднования и спокойно продолжают публиковать фото и видео.
- Среди приглашенных на день рождения Залиско были Наталья Литвин (1 миллион подписчиков), Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков), Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков), Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков) и другие.
- Украинская писательница и издатель Юлия Сливка остро отреагировала на громкое празднование. За это она попала в бан у многих "инфлюэнсеров".
Циничный праздник блоггера в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала