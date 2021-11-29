"Голодная туса блогеров": Залиско после скандала пригласили в полицию

Блогер Александр Залиско 27 ноября громко отметил свой день рождения во львовском Доме ученых. Вечеринка возмутила множество пользователей соцсетей, ведь в тот день украинцы чтили память погибших в результате Голодомора-геноцида.

Блогер рассказал, что его вызвали в полицию. Детали по этому поводу он пока не рассказал.

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Полиция устанавливает обстоятельства празднования

По случаю дня рождения Александра Залиско 27 ноября украинские блогеры-миллионники развлекались на масштабной вечеринке в Доме ученых во Львове. Праздничное действо прошло в День памяти жертв Голодомора.

Этот инцидент получил большую огласку в соцсетях. Множество людей осудили блогеров. Они начали писать гневные комментарии под фото с вечеринки. Однако "лидеры мнений" не спешат извиняться. Они обвиняют своих читателей в зависти и лицемерии.

Утром 29 ноября Залиско опубликовал в сториз скриншот переписки. Пока неизвестно, с кем именно разговаривал блогер, однако в сообщении говорится о вызове в отделение полиции.

Полиция устанавливает обстоятельства празднования / Скриншот сториз Залиско

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Залиско вызвали в полицию

Позже Залиско рассказал, что ему тоже звонили из полиции. Деталей он не сообщил, однако наконец начал извиняться перед всеми, кого "задела" его вечеринка в День памяти жертв Голодомора.

У тех, у кого я задел чувства, я прошу прощения. Но не у тех, кто просто подтянулся на шум,

– заметил блогер.

Залиско также обратился к своим подписчикам с просьбой смотреть его сториз и не "хейтиты" других блогеров, ведь это был его день рождения.

В комментарии 24 каналу спикер полиции Львовщины Светлана Добровольская подтвердила, что правоохранители звонили Залиско.

"Его пригласили в полицию для выяснения обстоятельств", – отметила Добровольская.

Другой информации пока нет. В полиции пообещали рассказать детали, если установят причастность блогера к правонарушению.

Залиско вызвали в полицию: видео

Кратко о праздновании дня рождения Александра Залиска

Инстаграм-блогеры 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, развлекались на вечеринке с эротической тематикой Show bar во львовском Доме ученых.

Ее устроил Александр Залиско по случаю своего дня рождения.

Ведущий действа Владимир Остапчук подписал фото празднования так: "Голодная блогерская туса".

Шокированные цинизмом пользователи соцсетей начали комментировать сообщения участников вечеринки.

Однако блогеры не спешили извиняться. Они просто закрыли комментарии под сообщениями с празднования и спокойно продолжают публиковать фото и видео.

Среди приглашенных на день рождения Залиско были Наталья Литвин (1 миллион подписчиков), Таня Самбурская (1,5 миллиона подписчиков), Валерия Юрченко (1,3 миллиона подписчиков), Саша Бо (1,9 миллиона подписчиков) и другие.

Украинская писательница и издатель Юлия Сливка остро отреагировала на громкое празднование. За это она попала в бан у многих "инфлюэнсеров".

Циничный праздник блоггера в День памяти жертв Голодомора: видео 24 канала