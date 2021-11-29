Блогер розповів, що його викликали у поліцію. Деталей щодо цього він поки не розповів.

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Поліція встановлює обставини святкування

З нагоди дня народження Олександра Заліска 27 листопада українські блогери-мільйонники розважалися на масштабній вечірці у Будинку вчених у Львові. Святкове дійство відбулося у День пам'яті жертв Голодомору.

Цей інцидент набув неабиякого розголосу у соцмережах. Безліч людей засудили блогерів. Вони почали писати гнівні коментарі під фото з вечірки. Однак "лідери думок" не поспішають вибачатись. Вони звинувачують своїх читачів у заздрощах та лицемірстві.

Зранку 29 листопада Заліско опублікував у сторіз скриншот переписки. Наразі невідомо, з ким саме розмовляв блогер, однак у повідомленні мовиться про виклик до відділку поліції.



Поліція встановлює обставини святкування / Скриншот сторіз Заліска

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Заліска викликали у поліцію

Пізніше Заліско розповів, що йому також телефонували з поліції. Деталей він не повідомив, однак врешті почав вибачатися в усіх, кого "зачепила" його вечірка у День пам'яті жертв Голодомору.

У тих, в кого я задів почуття, я прошу вибачення. Але не в тих, хто просто підтягнувся на шум,

– зауважив блогер.

Заліско також звернувся до своїх підписників з проханням дивитися його сторіз та не "хейтити" інших блогерів, адже це було його день народження.

У коментарі 24 каналу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила, що правоохоронці телефонували до Заліска.

"Його запросили у поліцію для з'ясування обставин", – зауважила Добровольська.

Іншої інформації наразі немає. У поліції пообіцяли розповісти деталі, якщо встановлять причетність блогера до правопорушення.

Заліска викликали у поліцію: відео

Коротко про святкування дня народження Олександра Заліска

Інстаграм-блогери 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, розважались на вечірці з еротичною тематикою Show bar у львівському Будинку вчених.

Її влаштував Олександр Заліско з нагоди свого дня народження.

Ведучий дійства Володимир Остапчук підписав фото святкування так: "Голодна блогерська туса".

Шоковані цинізмом користувачі соцмереж почали коментувати дописи учасників вечірки.

Однак блогери не поспішали вибачатися. Натомість вони просто закрили коментарі під дописами зі святкування і спокійно продовжують публікувати фото та відео.

Серед запрошених на день народження Заліска були Наталі Литвин (1 мільйон підписників), Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників), Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників), Саша Бо (1,9 мільйона підписників) та інші.

Українська письменниця та видавець Юлія Сливка гостро відреагувала на гучне святкування. За це вона потрапила в бан у багатьох "інфлюенсерів".

Цинічне свято блогера у День пам'яті жертв Голодомору: відео 24 каналу