Блогер розповів, що його викликали у поліцію. Деталей щодо цього він поки не розповів.
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Поліція встановлює обставини святкування
З нагоди дня народження Олександра Заліска 27 листопада українські блогери-мільйонники розважалися на масштабній вечірці у Будинку вчених у Львові. Святкове дійство відбулося у День пам'яті жертв Голодомору.
Цей інцидент набув неабиякого розголосу у соцмережах. Безліч людей засудили блогерів. Вони почали писати гнівні коментарі під фото з вечірки. Однак "лідери думок" не поспішають вибачатись. Вони звинувачують своїх читачів у заздрощах та лицемірстві.
Зранку 29 листопада Заліско опублікував у сторіз скриншот переписки. Наразі невідомо, з ким саме розмовляв блогер, однак у повідомленні мовиться про виклик до відділку поліції.
Поліція встановлює обставини святкування / Скриншот сторіз Заліска
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Заліска викликали у поліцію
Пізніше Заліско розповів, що йому також телефонували з поліції. Деталей він не повідомив, однак врешті почав вибачатися в усіх, кого "зачепила" його вечірка у День пам'яті жертв Голодомору.
У тих, в кого я задів почуття, я прошу вибачення. Але не в тих, хто просто підтягнувся на шум,
– зауважив блогер.
Заліско також звернувся до своїх підписників з проханням дивитися його сторіз та не "хейтити" інших блогерів, адже це було його день народження.
У коментарі 24 каналу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська підтвердила, що правоохоронці телефонували до Заліска.
"Його запросили у поліцію для з'ясування обставин", – зауважила Добровольська.
Іншої інформації наразі немає. У поліції пообіцяли розповісти деталі, якщо встановлять причетність блогера до правопорушення.
Заліска викликали у поліцію: відео
Коротко про святкування дня народження Олександра Заліска
- Інстаграм-блогери 27 листопада, у День пам'яті жертв Голодомору, розважались на вечірці з еротичною тематикою Show bar у львівському Будинку вчених.
- Її влаштував Олександр Заліско з нагоди свого дня народження.
- Ведучий дійства Володимир Остапчук підписав фото святкування так: "Голодна блогерська туса".
- Шоковані цинізмом користувачі соцмереж почали коментувати дописи учасників вечірки.
- Однак блогери не поспішали вибачатися. Натомість вони просто закрили коментарі під дописами зі святкування і спокійно продовжують публікувати фото та відео.
- Серед запрошених на день народження Заліска були Наталі Литвин (1 мільйон підписників), Таня Самбурська (1,5 мільйона підписників), Валерія Юрченко (1,3 мільйона підписників), Саша Бо (1,9 мільйона підписників) та інші.
- Українська письменниця та видавець Юлія Сливка гостро відреагувала на гучне святкування. За це вона потрапила в бан у багатьох "інфлюенсерів".
Цинічне свято блогера у День пам'яті жертв Голодомору: відео 24 каналу