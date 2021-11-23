В горах на Львовщине трагически погиб мотоциклист: фото с места происшествия
Источник:полиция Львовщины
В горном районе Львовщины 23 ноября разбился 35-летний мотоциклист. Он не справился с управлением и вылетел в кювет.
Авария произошла ночью в селе Нижняя Рожанка Стрыйского района. Сейчас правоохранители проводят расследование.
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Мотоциклист вылетел в кювет
Смертельное ДТП произошло примерно в 1:50 в селе Нижняя Рожанка. Как предварительно установили правоохранители, 35-летний местный житель за рулем мотоцикла Geon Road не справился с управлением. Он съехал в кювет и перевернулся.
В результате аварии мужчина получил травмы, которые были несовместимыми с жизнью. Он погиб на месте происшествия. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Следователи вскоре откроют уголовное производство.
Мотоциклист не справился с управлением / Фото полиции Львовщины
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Коротко о последних ДТП на Львовщине
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- В прильвовском селе 18 ноября 29-летний мужчина упал под собственных лошадей. Животные продолжили движение, и повозка переехала фирмана.
- Недалеко от Львова 19 ноября грузовик сбил пешехода. Мужчина получил очень тяжелые травмы и погиб на месте ДТП.
Мужчина погиб на месте аварии / Фото полиции Львовщины