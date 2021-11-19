В горах на Львовщине выпал первый снег: волшебные фото

Синоптики прогнозировали, что 19 ноября местами на Львовщине будет падать мокрый снег. И действительно – территории горнолыжных курортов области замело.

По прогнозам, мокрый снег будет падать и 20 ноября. Однако кое-где он будет сменяться дождем.

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В горах на Львовщине выпал снег

В горах на Львовщине 19 ноября выпал первый снег. Это зафиксировали камеры наблюдения, установленные на территории горнолыжных курортов области.

В частности, снег выпал на курортах Плай, Тростян и Захар Беркут. Местами он идет до сих пор. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится до 21 ноября.

Смотрите фото заснеженных склонов на Львовщине / Скриншоты из видео SNIGINFO

Прогноз погоды на 19 – 21 ноября

По прогнозам синоптиков Львовского гидрометцентра, в пятницу, 19 ноября, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами будет падать дождь, местами – с мокрым снегом.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. К вечеру возможны порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Днем температура будет колебаться от 7 до 9 градусов тепла.



Прогноз погоды на 19 ноября / Данные Укргидрометцентра

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В субботу, 20 ноября, в области также будет облачно с прояснениями. В течение суток местами будет идти дождь и мокрый снег.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Вероятны порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью составит 5 – 7 градусов тепла, а днем 8 – 10 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 20 ноября / Данные Укргидрометцентра

В воскресенье, 21 ноября, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют. Однако во второй половине дня вероятен небольшой дождь.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 5 до 7 градусов тепла, а днем – от 8 до 10 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 21 ноября / Данные Укргидрометцентра