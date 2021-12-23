Городской совет обвинил "Львовгаз" в срыве отопления двух школ и Дома ребенка
Источник:Львовский городской совет
У городского совета Львова есть претензии к ЧАО "Львовгаз". Предприятие снизило давление газа к одной из городских котельных.
Поэтому под угрозой оказались по меньшей мере две школы и Дом ребенка. У них могло исчезнуть отопление.
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Отопление в двух школах Львова и Дома ребенка было на грани срыва
К одной из котельных Львова, обслуживающей социальные учреждения, снизили давление газа. Речь идет о котельной на улице Остроградских, о чем сообщили во Львовском городском совете.
Там отметили, что частное акционерное общество "Львовгаз" снизило давление газа, из-за чего без тепла могли остаться.
- Школа №50 и санаторная школа-интернат №1.
- Дом ребенка №1.
- А еще и 7 многоквартирных домов.
На предприятии тем временем ситуацию объяснили техническим сбоем.
Это лишь технический сбой. Вопрос понижения давления исправят за считанные часы,
– это ZAXID.NET сообщил представитель "Львовгаза" Петр Лукиянчук.
По состоянию на 21.10 ситуацию действительно исправили.
Советуем обратить внимание и на такие важные новости по поставкам газа:
- Украина и Венгрия подписали соглашение в обход "Газпрома".
- "Нефтегаз" направил жалобу на "Газпром" в Еврокомиссию.
Напомним: еще два месяца назад во Львовской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа для бюджетных учреждений