Поэтому под угрозой оказались по меньшей мере две школы и Дом ребенка. У них могло исчезнуть отопление.

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Отопление в двух школах Львова и Дома ребенка было на грани срыва

К одной из котельных Львова, обслуживающей социальные учреждения, снизили давление газа. Речь идет о котельной на улице Остроградских, о чем сообщили во Львовском городском совете.

Там отметили, что частное акционерное общество "Львовгаз" снизило давление газа, из-за чего без тепла могли остаться.

Школа №50 и санаторная школа-интернат №1.

Дом ребенка №1.

А еще и 7 многоквартирных домов.

На предприятии тем временем ситуацию объяснили техническим сбоем.

Это лишь технический сбой. Вопрос понижения давления исправят за считанные часы,

– это ZAXID.NET сообщил представитель "Львовгаза" Петр Лукиянчук.

По состоянию на 21.10 ситуацию действительно исправили.

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