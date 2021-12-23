Через це під загрозою опинилися щонайменше дві школи та Будинок дитини. У них могло зникнути опалення.
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Опалення у двох школах Львова та Будинку дитини було на межі зриву
До однієї з котелень Львова, яка обслуговує соціальні заклади, знизили тиск газу. Мовиться про котельню на вулиці Остроградських, про що повідомили у Львівській міській раді.
Там зауважили, що приватне акціонерне товариство "Львівгаз" знизило тиск газу, через що без тепла могли залишитися:
- Школа №50 та санаторна школа-інтернат №1.
- Будинок дитини №1.
- А ще й 7 багатоквартирних будинків.
На підприємстві тим часом ситуацію пояснили технічним збоєм.
Це виключно технічний збій. Питання пониження тиску виправлять за лічені години,
– це ZAXID.NET повідомив речник "Львівгазу" Петро Лукіянчук.
Станом на 21:10 ситуацію дійсно виправили.
Радимо звернути увагу й та такі важливі новини щодо постачання газу:
- Україна та Угорщина підписали угоду в обхід "Газпрому".
- "Нафтогаз" направив скаргу на "Газпром" до Єврокомісії.
Нагадаємо: ще два місяці тому у Львівській області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу для бюджетних установ