Відповідну заяву зробив глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон. Про це він написав у фейсбуці 22 грудня.

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Україна та Угорщина підписали угоду щодо транспортування газу

Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина – Україна,

– повідомив Макогон.

За його словами вперше з 2014 року Україна збільшує свої гарантовані потужності для імпорту газу з Європи. Голова Оператора газотранспортної системи написав, що для нього особисто найважливіше в цій угоді це:

створення для вітчизняних трейдерів можливості доступу до газу з LNG-терміналу на острові Крк, що у Хорватії;

і, відповідно, – диверсифікація джерел постачання газу в Україну.

Макогон пояснив, що це крок для посилення безпеки України та нові можливості для трейдерів з України та Європи. Він пригадав, що в 2020 році, відразу з часу проведення анбандлінгу, Оператор газотранспортної системи України почав роботу з низки питань з нашими міжнародними колегами та наразі цей процес триває.

Угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 мільйонів кубометрів газу з Угорщини до України. Макогон сказав, що це як денний обсяг споживання газу Києвом.

Разом з наявними добовими потужностями зі Словаччини (27 мільйонів кубометрів) загальний обсяг гарантованої потужності для імпорту газу в Україну збільшиться до 35 мільйонів кубометрів на добу. Поки угода укладається на тестові три місяці,

– пояснив посадовець.

За його словами вже з 31 грудня 2021 року можна буде забронювати потужності для імпорту газу з Угорщини через платформу RBP на щодобових аукціонах.

Окрім того, Україна планує погодити технічні й операційні процеси та продовжити дію угоди з квітня 2022 року й надалі збільшувати гарантовані потужності.

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