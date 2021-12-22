Відповідна інформація з'явилась на сайті української компанії. Звернення надіслали 21 грудня.

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"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на дії "Газпрому"

"Нафтогаз" звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії "Газпрому" та надав пропозиції щодо нормалізації ситуації на газовому ринку Європи,
– розповіли у компанії.

Зокрема "Нафтогаз" подав клопотання Гендиректорату з конкуренції, де мовилось про необхідність вжити негайних заходів, щоб нормалізувати ситуацію.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що:

  • "російський "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом";
  • це ключова причина кризи та рекордного зростання цін у Європі;
  • дії "Газпрому" антиконкурентні та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів".

У "Нафтогазі" пояснили, що також несуть збитки як один з найбільших покупців газу в Європі. Також там перерахували зловживання "Газпрому", зокрема:

  • відмову від належного заповнення газом сховищ в Євросоюзу, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги;
  • раптово та без вагомих причин припинення реалізації газу через власну електронну платформу;
  • відмова від поставок більших обсягів до Євросоюзу;
  • недодання на своїй електронній платформі точки передачі газу на кордоні Росія-Україна;
  • блокування експорту газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а транзиту газу з країн Центральної Азії до Європи.

У компанії пояснили, що мета таких дій – створення штучного дефіциту газу та тиск на ЄС. Все для того, щоб запустити російський газопровід "Північний потік-2".

Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки 1921 доларів за тисячу кубометрів (станом на 21 грудня 2021 року),
– мовиться у повідомленні.

"Нафтогаз" попросив Єврокомісію вжити комплекс негайних забезпечувальних заходів. Зокрема:

  • "зобов'язати російську компанію виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн Євросоюзу;
  • надавати технічні можливості газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії".

Коротко про дії "Газпрому"

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