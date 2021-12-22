Відповідна інформація з'явилась на сайті української компанії. Звернення надіслали 21 грудня.
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"Нафтогаз" поскаржився Єврокомісії на дії "Газпрому"
"Нафтогаз" звернувся до Європейської Комісії зі скаргою на антиконкурентні дії "Газпрому" та надав пропозиції щодо нормалізації ситуації на газовому ринку Європи,
– розповіли у компанії.
Зокрема "Нафтогаз" подав клопотання Гендиректорату з конкуренції, де мовилось про необхідність вжити негайних заходів, щоб нормалізувати ситуацію.
Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пояснив, що:
- "російський "Газпром" різко зменшив продаж власного газу на європейському спотовому ринку, попри зростаючий попит та обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу в Європу і конкурувати з "Газпромом";
- це ключова причина кризи та рекордного зростання цін у Європі;
- дії "Газпрому" антиконкурентні та спричинили значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів".
У "Нафтогазі" пояснили, що також несуть збитки як один з найбільших покупців газу в Європі. Також там перерахували зловживання "Газпрому", зокрема:
- відмову від належного заповнення газом сховищ в Євросоюзу, які належать "Газпрому" чи в яких він має значні заброньовані обсяги;
- раптово та без вагомих причин припинення реалізації газу через власну електронну платформу;
- відмова від поставок більших обсягів до Євросоюзу;
- недодання на своїй електронній платформі точки передачі газу на кордоні Росія-Україна;
- блокування експорту газу, що видобувається в Росії приватними компаніями, а транзиту газу з країн Центральної Азії до Європи.
У компанії пояснили, що мета таких дій – створення штучного дефіциту газу та тиск на ЄС. Все для того, щоб запустити російський газопровід "Північний потік-2".
Дії "Газпрому" прямо суперечать європейському антимонопольному законодавству та вже призвели до зростання цін до рекордної позначки 1921 доларів за тисячу кубометрів (станом на 21 грудня 2021 року),
– мовиться у повідомленні.
"Нафтогаз" попросив Єврокомісію вжити комплекс негайних забезпечувальних заходів. Зокрема:
- "зобов'язати російську компанію виставити на продаж через електронну платформу значні обсяги газу для поставки на українсько-російському кордоні або принаймні на кордоні України та країн Євросоюзу;
- надавати технічні можливості газотранспортної системи для експорту газу приватними російськими видобувними компаніями, а також транзиту газу з країн Центральної Азії".
Коротко про дії "Газпрому"
- 20 грудня стало відомо, що "Газпром" не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну в січні 2022 року. Зокрема компанія замовила лише 21,6% запропонованих потужностей з прокачування через Польщу.
- Від початку 2021 року російська компанія тричі зменшувала обсяги транзиту газотранспортною системою України.
- Володимир Путін заявив, нібито "Газпрому" невигідно нарощувати транзит газу до Європи через українську територію. За думку глави Кремля, нібито є дешевші маршрути.
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