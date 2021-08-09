На Говерле 24-летнего львовянина укусила змея

В Карпатах, на горе Говерла, 8 августа произошел очередной случай укуса змеи. Пострадал 24-летний львовянин.

Спасатели призывают жителей Львовщины быть осторожными, отправляясь на природу. Особенно бдительными следует быть в местах, где пресмыкающихся можно чаще всего встретить – в лесу, высокой траве, кустарниках и похожих местах.

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Львовянина на Говерле укусила змея

Примерно в 17: 00 в Стрыйском районе Львовщины, на горе Говерла, произошел еще один случай укуса змеи.

Пострадал 24-летний турист из Львова.

Пресмыкающееся укусило его в палец правой руки.

После первой медицинской помощи мужчина отказался от госпитализации.

Как избежать укуса пресмыкающегося

Если вы встретились со змеей, не делайте резких движений. Пресмыкающиеся обычно не видят неподвижный объект. Лучше замереть и подождать, пока змея отползет, или же спокойно отойти в сторону. Помните, что пресмыкающиеся не нападают первыми. Они проявляют агрессию лишь в случае опасности.

Самой распространенной ядовитой змеей на Львовщине является гадюка обыкновенная. Чаще всего ее можно встретить на опушках, лесных полянах, лесополосах, оврагах и тому подобное. В солнечный день она любит греться на тропинках, камнях и пнях. Поэтому во время отдыха на природе, чтобы избежать укуса змеи, следует быть чрезвычайно осторожными. В частности, нужно обувать высокую и плотную обувь, которую пресмыкающееся не сможет прокусить.

По словам эксперта департамента здравоохранения по анестезиологии, токсикологии и интенсивной терапии Ярослава Подгорного, если вас все-таки укусила змея, необходимо не паниковать.

Резкие движения во время приступа паники лишь способствуют быстрому распространению яда. Следует запомнить основное: пострадавшего нужно как можно быстрее доставить в ближайшее медицинское учреждение,

– подчеркнул Подгорный.

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Что делать, если укусила змея / источник: Минздрав / инфографика 24 канала