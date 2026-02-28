Во Львове возле мусорников женщина обнаружила гранату возле мусорных баков
- Во Львове возле контейнерной площадки на улице Владимира Великого нашли гранату, которую обезвредили взрывотехники.
- Правоохранители ведут следственные действия.
Утром 28 февраля возле одной из контейнерных площадок во Львове обнаружили гранату. Взрывотехники уже обезвредили ее.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Как нашли гранату возле мусорников во Львове?
Андрей Садовый рассказал, что 28 февраля на улице Владимира Великого нашли неизвестный предмет. Его дворничиха заметила возле контейнерной площадки.
Женщина сразу сообщила соответствующие службы о находке. После их прибытия место происшествия оперативно огородили.
Взрывотехники подтвердили: это была настоящая граната. Ее уже обезвредили,
– добавил мэр Львова.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия.
