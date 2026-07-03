Во Львове водитель троллейбуса заметил на дороге гранату и спас пассажиров

На одной из улиц Львова была обнаружена граната. Она лежала прямо на проезжей части дороги.

Об инциденте рассказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, гранату обнаружили на улице Зеленой.

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Что известно о найденной посреди улицы гранату?

Подозрительный предмет на проезжей части вовремя заметил водитель троллейбуса №24. Он остановил транспорт перед взрывчаткой и оперативно эвакуировал пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Следователи должны выяснить, как боеприпас оказался посреди дороги.

Движение транспорта на этом участке не перекрыто. Полиция регулирует и пропускает автомобили.

Позже Садовый уточнил, что взрывотехники изъяли предмет из проезжей части. Предварительно это может быть обучающая граната или граната без взрывного заряда.

Специалисты устанавливают, что именно это за предмет и его характеристики,

– объяснил городской голова.

Впоследствии стало известно, что это была не боевая граната, а пиротехническое изделие.

Ранее мы писали о том, что в Каменском Днепропетровщине 50-летний мужчина бросил гранату в группу оповещения ТЦК во время проверки документов. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий ТЦК и сам нападающий. Всех троих госпитализировали.