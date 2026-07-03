Об инциденте рассказал мэр Львова Андрей Садовый. По его словам, гранату обнаружили на улице Зеленой.
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Что известно о найденной посреди улицы гранату?
Подозрительный предмет на проезжей части вовремя заметил водитель троллейбуса №24. Он остановил транспорт перед взрывчаткой и оперативно эвакуировал пассажиров. К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и взрывотехники. Следователи должны выяснить, как боеприпас оказался посреди дороги.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Движение транспорта на этом участке не перекрыто. Полиция регулирует и пропускает автомобили.
Позже Садовый уточнил, что взрывотехники изъяли предмет из проезжей части. Предварительно это может быть обучающая граната или граната без взрывного заряда.
Специалисты устанавливают, что именно это за предмет и его характеристики,
– объяснил городской голова.
Впоследствии стало известно, что это была не боевая граната, а пиротехническое изделие.
Ранее мы писали о том, что в Каменском Днепропетровщине 50-летний мужчина бросил гранату в группу оповещения ТЦК во время проверки документов. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий ТЦК и сам нападающий. Всех троих госпитализировали.