Гром и молнии посреди января: во Львове бушует ненастье – жуткие видео
14 января 2022 , 20:20Читати новину українською
Источник:24 канал
Во Львове в пятницу, 14 января, бушует настоящая непогода. В январе внезапно ударил гром и вспыхнули молнии.
Очевидцы делятся в сети эпичными кадрами. Такой "подарок" среди зимы изрядно удивил львовян.
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В соцсетях они оставляют много комментариев. Предлагаем просмотреть самые яркие:
- "Гром зимой к сильным морозам. Есть такая поговорка";
- "Впервые за 30 лет вижу такое";
- "Центр Львова гремел, я подумала, что это мне почудилось, приоткрыла окно, сыпало, как рисом, я в шоке, еще такого зимой не было";
- "Грома с дождем в январе еще не было, жесть".
Гром в январе: смотрите видео
Непогода во Львове: смотрите видео
Непогода во Львове / Фото 24 канала
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