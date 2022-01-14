Гром и молнии посреди января: во Львове бушует ненастье – жуткие видео

14 января 2022 , 20:20
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Источник:

24 канал

Во Львове в пятницу, 14 января, бушует настоящая непогода. В январе внезапно ударил гром и вспыхнули молнии.

Очевидцы делятся в сети эпичными кадрами. Такой "подарок" среди зимы изрядно удивил львовян.

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В соцсетях они оставляют много комментариев. Предлагаем просмотреть самые яркие:

  • "Гром зимой к сильным морозам. Есть такая поговорка";
  • "Впервые за 30 лет вижу такое";
  • "Центр Львова гремел, я подумала, что это мне почудилось, приоткрыла окно, сыпало, как рисом, я в шоке, еще такого зимой не было";
  • "Грома с дождем в январе еще не было, жесть".

Гром в январе: смотрите видео

Непогода во Львове: смотрите видео

Непогода во Львове / Фото 24 канала

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