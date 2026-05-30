На Львов надвигаются грозы: чего ожидать жителям города и области
В субботу, 30 мая, на Львовщине будет царить непогода. Жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Что известно о грозах во Львове и области?
Метеорологи отметили, что до конца суток 30 мая по территории Львовщины местами возможны грозы и град.
Подобное стоит ждать и в самом Львове. Город также накроют грозы и град в течение дня.
Так, в регионе объявили І уровень опасности, желтый.
Предупреждение о грозах во Львове на 30 мая
Напомним, в пятницу, 29 мая, во Львове зафиксировали температурный рекорд. Синоптики сообщили, что минимальная температура воздуха в городе составляла +2,2 градуса. Этот показатель стал самым низким для этого дня за последние 80 лет.
Какая погода возможна в июне?
Как рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу, в конце недели погодная ситуация начнет постепенно меняться, а температура воздуха – медленно повышаться.
По прогнозам, средняя температура в июне в Украине составит +19...+23 градуса, а в Карпатах и Крымских горах – +16...+20.
Вместе с тем, будут и осадки, однако их количество, по словам Птухи, будет соответствовать сезонной норме. В то же время летние дожди будут неравномерными: даже в пределах одного города в одних районах могут пройти сильные ливни, тогда как в других дождя почти не будет.