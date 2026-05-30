На Львов надвигаются грозы: чего ожидать жителям города и области

В субботу, 30 мая, на Львовщине будет царить непогода. Жителей предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Актуально Конец мая принесет похолодание в Украину: в каких областях будут дожди и гроза на выходных

Что известно о грозах во Львове и области?

Метеорологи отметили, что до конца суток 30 мая по территории Львовщины местами возможны грозы и град.

Подобное стоит ждать и в самом Львове. Город также накроют грозы и град в течение дня.

Так, в регионе объявили І уровень опасности, желтый.



Предупреждение о грозах во Львове на 30 мая / Гирдрометцентр

Напомним, в пятницу, 29 мая, во Львове зафиксировали температурный рекорд. Синоптики сообщили, что минимальная температура воздуха в городе составляла +2,2 градуса. Этот показатель стал самым низким для этого дня за последние 80 лет.

Какая погода возможна в июне?

Как рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью 24 Каналу, в конце недели погодная ситуация начнет постепенно меняться, а температура воздуха – медленно повышаться.

По прогнозам, средняя температура в июне в Украине составит +19...+23 градуса, а в Карпатах и Крымских горах – +16...+20.

Вместе с тем, будут и осадки, однако их количество, по словам Птухи, будет соответствовать сезонной норме. В то же время летние дожди будут неравномерными: даже в пределах одного города в одних районах могут пройти сильные ливни, тогда как в других дождя почти не будет.