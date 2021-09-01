Грозы и сильный ветер: на Львовщине объявили штормовое предупреждение

На Львовщине 1 сентября будут лить дожди. Также, по прогнозам синоптиков, в области ожидают грозу и град. Спасатели объявили штормовое предупреждение.

Непогоду будет сопровождать штормовой ветер. Кое-где его скорость будет достигать 20 метров в секунду.

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На Львовщине объявили штормовое предупреждение

Из-за ухудшения погодных условий спасатели объявили на Львовщине штормовое предупреждение. В области 1 сентября ожидают грозы, ливни, порывы северо-западного ветра и град.

ГСЧС призывает жителей Львовщины быть внимательными и осторожными во время непогоды. В случае опасности необходимо звонить в Службу спасения по короткому номеру 101.



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Прогноз погоды на 1 сентября

Синоптики Львовского гидрометцентра сообщили, что 1 сентября погоду в области будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. В течение суток на Львовщине будет облачно с прояснениями. Временами будет падать дождь, местами – значительный. Кроме этого, ожидают грозы и град.

Ветер – северо-западный, 9 – 14 метров в секунду. Местами ожидают порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Днем температура составит 17 – 19 градусов тепла.



Прогноз погоды на 1 сентября / Данные Укргидрометцентра