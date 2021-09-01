В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что значительное изменение гидрологической ситуации будет наблюдаться на Волыни, Закарпатье, Львовщине и Прикарпатье. В этих регионах объявили желтый уровень опасности.

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Подъем воды на реках

На реке Припять 1 – 3 сентября в створе поста Речица (Волынская область) при дальнейшем подъеме уровней воды интенсивностью 1 – 5 сантиметров за сутки возможно достижение отметки выхода воды на пойму и частичного затопления пастбищ.

Во второй половине суток 1 сентября на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3 – 1 метра, над уровнями на 8 часов 31 августа, в пределах русел, без негативных последствий.

На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) 1 – 2 сентября ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 0,8 метра над уровнями на 08 ч 31 августа, без угрозы негативных последствий.

Обратите внимание! В местах прохождения сильных дождей ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплениями и быстрое повышение уровней воды на малых водотоках. В горных районах существует угроза схода небольших селевых потоков и оползней.

Значительные дожди на Прикарпатье

Синоптики отмечают, что днем 1 сентября на Закарпатье и в Карпатах будет идти значительный дождь.

В то же время в Одесской, Николаевской, Херсонской, Донецкой, Луганской области и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.



В Закарпатской области прогнозируют значительные дожди / данные Укргидрометцентра