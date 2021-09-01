У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що значна зміна гідрологічної ситуації спостерігатиметься на Волині, Закарпатті, Львівщині та Прикарпатті. У цих регіонах оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Підйом води на річках

На рiчцi Прип'ять 1 – 3 вересня у створi поста Рiчиця (Волинська область) при подальшому пiдйомi рiвнiв води iнтенсивнiстю 1 – 5 сантиметрів за добу можливе досягнення вiдмiтки виходу води на заплаву та часткового затоплення пасовищ.

У другiй половинi доби 1 вересня на рiчках Закарпатської областi очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 1 метар, над рiвнями на 8 годину 31 серпня, в межах русел, без негативних наслiдкiв.

На рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) 1 – 2 вересня очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 0,8 метра над рiвнями на 08 год 31 серпня, без загрози негативних наслiдкiв.

Зверніть увагу! У мiсцях проходження сильних дощiв очiкується формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленнями та швидке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках. У гiрських районах існує загроза сходу невеликих селевих потоків та зсувів ґрунту.

Значні дощі на Прикарпатті

Синоптики зазначають, що вдень 1 вересня на Закарпатті та в Карпатах йтиме значний дощ.

Водночас в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



У Закарпатській області прогнозують значні дощі / Дані Укргідрометцентру