Негоду супроводжуватиме штормовий вітер. Подекуди його швидкість сягатиме 20 метрів за секунду.

До теми Осінь зустріне дощами з грозами: прогноз погоди на 1 вересня

На Львівщині оголосили штормове попередження

Через погіршення погодних умов рятувальники оголосили на Львівщині штормове попередження. В області 1 вересня очікують грози, зливи, пориви північно-західного вітру та град.

ДСНС закликає жителів Львівщини бути уважними та обережними під час негоди. У разі небезпеки необхідно телефонувати до Служби порятунку за коротким номером 101.



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Прогноз погоди на 1 вересня

Синоптики Львівського гідрометцентру повідомили, що 1 вересня погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. Протягом доби на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме дощ, місцями – значний. Окрім цього, очікують грози та град.

Вітер – північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Місцями очікують пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Вдень температура становитиме 17 – 19 градусів тепла.



Прогноз погоди на 1 вересня / Дані Укргідрометцентру