Прятал в бардачке: украинец хотел въехать в Польшу с патронами

Пограничники Львовского отряда 2 января обнаружили у мужчины, который хотел пересечь границу, патроны. Их злоумышленник хотел провезти в Польшу.

Гражданин Украины 2 января на автомобиле Honda направлялся на выезд из страны через пункт пропуска "Краковец".

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Украинец хотел въехать в Польшу с патронами

Во время процедур погранично-таможенного контроля служебная собака среагировала на бардачок машины. В результате обзорная группа достала из машины 57 разных патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.

По данному факту пограничники уведомили сотрудников Национальной полиции.

Патроны помогла обнаружить служебная собака / Фото Госпогранслужбы

Таможенники рассказали, что изымали в 2021 году

31 декабря 2021 таможенники рассказали о 10 самых интересных конфискациях за год.

Например, самая дорогая конфискация произошла во время проверки в аэропорту "Львов". Там у 2 гражданок нашли ювелирные изделия и валюту на сумму 15 миллионов гривен. В их багаже были 125,7 тысячи долларов, 374,8 тысячи евро и почти 1,7 килограмма ювелирных изделий.

В номинации "самая маленькая конфискация" победил антиквариат, который пытался вывезти житель Днепропетровщины. Мужчина имел при себе три экземпляра раритетных изданий 1909 года размером со спичечный коробок. Также была одна книга 1921 года чуть большего размера.

Кстати – находки собак из Госпогранслужбы: смотрите видео