Вернется ли обвиненный в домогательствах Иосиф Лось в ЛНУ: стало известно решение суда

В марте 2025 года преподавателя факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко Иосифа Лося уволили из-за обвинений в домогательствах к студенткам. С тех пор профессор пытался восстановиться в должности.

В июле 2025 года Галицкий районный суд отказался отменить приказ об увольнении. И тогда Иосиф Лось решил обжаловать это решение в апелляции, сообщает Zaxid.net.

Смотрите также Сестра Миндича 10 лет жила в квартире генерала России, близкого к Путину, – "СлідствоІнфо"

Позволил ли апелляционный суд вернуться Лосю в ЛНУ?

22 января 2026 года состоялось заседание во Львовском апелляционном суде. Тот оставил без изменений решение Галицкого районного суда, то есть отказал Иосифу Лосю в восстановлении в должности профессора.

Суд выяснил, что основанием для увольнения Иосифа Лося стало решение Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности Ученого совета Львовского национального университета имени Ивана Франко от 3 марта 2025 года.

Комиссия заслушала объяснения профессора, мнения своих членов, проанализировала публикации в медиа и жалобы бывших студенток факультета журналистики. Также учли позицию студентов, которые отказались посещать его занятия.

В итоге комиссия пришла к выводу, что профессор совершил аморальные действия, несовместимые с работой преподавателя в высшей школе.

На основании этого решения исполняющий обязанности ректора университета издал приказ об увольнении Лося за аморальный проступок, который не позволяет продолжать работу.

В суде отметили, что университет имел обоснованные основания считать: дальнейшая работа Лося могла нанести серьезный ущерб репутации заведения.

Оставление его в должности общество могло бы воспринять как одобрение его действий со стороны университета.

Что известно о скандале вокруг Иосифа Лося?