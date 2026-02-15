Укр Рус
Вернется ли обвиненный в домогательствах Иосиф Лось в ЛНУ: стало известно решение суда
15 февраля, 15:53
Вернется ли обвиненный в домогательствах Иосиф Лось в ЛНУ: стало известно решение суда

Анастасия Колесникова
Основні тези
  • 22 января 2026 года Львовский апелляционный суд отказал Иосифу Лосю в восстановлении в должности профессора ЛНУ.
  • Лося уволили в марте 2025 года из-за обвинений в домогательствах к студенткам.

В марте 2025 года преподавателя факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко Иосифа Лося уволили из-за обвинений в домогательствах к студенткам. С тех пор профессор пытался восстановиться в должности.

В июле 2025 года Галицкий районный суд отказался отменить приказ об увольнении. И тогда Иосиф Лось решил обжаловать это решение в апелляции, сообщает Zaxid.net.

Позволил ли апелляционный суд вернуться Лосю в ЛНУ?

22 января 2026 года состоялось заседание во Львовском апелляционном суде. Тот оставил без изменений решение Галицкого районного суда, то есть отказал Иосифу Лосю в восстановлении в должности профессора.

Суд выяснил, что основанием для увольнения Иосифа Лося стало решение Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности Ученого совета Львовского национального университета имени Ивана Франко от 3 марта 2025 года.

Комиссия заслушала объяснения профессора, мнения своих членов, проанализировала публикации в медиа и жалобы бывших студенток факультета журналистики. Также учли позицию студентов, которые отказались посещать его занятия.

В итоге комиссия пришла к выводу, что профессор совершил аморальные действия, несовместимые с работой преподавателя в высшей школе.

На основании этого решения исполняющий обязанности ректора университета издал приказ об увольнении Лося за аморальный проступок, который не позволяет продолжать работу.

В суде отметили, что университет имел обоснованные основания считать: дальнейшая работа Лося могла нанести серьезный ущерб репутации заведения.

Оставление его в должности общество могло бы воспринять как одобрение его действий со стороны университета.

Что известно о скандале вокруг Иосифа Лося?

  • 25 февраля 2025 года журналистка NGL.media Екатерина Родак написала в Facebook, что подверглась домогательствам со стороны преподавателя факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко Иосифа Лося.
  • По ее словам, описанные события произошли, когда ей было 19 лет.
  • Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подворный призвал всех возможных пострадавших обращаться за помощью.
  • Иосиф Лось отверг обвинения, назвав их клеветой и провокацией. В комментарии Общественному он заявил, что считает эти заявления абсурдными и ложными.
  • На факультете журналистики ЛНУ имени Ивана Франко отреагировали на ситуацию: преподавателя отстранили от работы на время служебного расследования.
  • 6 марта 2025 года Иосифа Лося уволили из университета.