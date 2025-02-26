В учебном заведении отреагировали на инцидент. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эспрессо Запад".

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Как на факультете журналистики прокомментировали ситуацию

Заместитель декана факультета журналистики ЛНУ имени Ивана Франко Наталья Шайда говорит, что исполняющий обязанности декана Марьян Лозинский издал распоряжение об отстранении профессора Иосифа Лося от исполнения обязанностей.

Шайда объясняет, что преподаватель не будет проводить практические занятия и лекции для студентов до установления обстоятельств. А также добавляет, что ни как работница, ни как бывшая студентка факультета не сталкивалась с домогательствами с его стороны.

Никаких заявлений за период моей работы на факультете не было от студентов. И поскольку я являюсь заместителем с учебно-воспитательной работы факультета журналистики, я неоднократно на всех встречах со студентами отмечала, что любые конфликты, проблемы и недоразумения необходимо решать в стенах нашего кабинета,

– говорит заместитель декана.

Она также добавила, что готова рассмотреть все обращения студентов и факультет непременно отреагирует на них. По словам Шайды, завтра, 27 февраля, состоится заседание этической комиссии, на которой решат дальнейший ход событий. Ее решение обещают сообщить позже.

В то же время преподаватель факультета журналистики Тарас Лильо в комментарии изданию говорит, что лично не был свидетелем соответствующего поведения профессора Лося, а оценить его действия можно будет после заседания этической комиссии.

Отметим, что о домогательствах Иосифа Лося стало известно 25 февраля, когда одна из его бывших студенток Екатерина Родак в своих соцсетях заявила, что преподаватель замкнулся с ней наедине в своем кабинете, позволял себе неуместные замечания и приставал к ней.

После этого под ее постом появились истории других девушек, что сталкивались с похожим поведением профессора. Сам Иосиф Лось отрицает все обвинения. По факту публикации правоохранители начали проверку. Впрочем, пока обращений в полицию не поступало.