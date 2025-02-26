У навчальному закладі відреагували на інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Еспресо Захід".

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Як на факультеті журналістики прокоментували ситуацію

Заступниця декана факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Наталія Шайда каже, що виконуючий обов'язки декана Мар'ян Лозинський видав розпорядження про відсторонення професора Йосипа Лося від виконання обов'язків.

Шайда пояснює, що викладач не проводитиме практичні заняття та лекції для студентів до встановлення обставин. А також додає, що ані як працівниця, ані як колишня студентка факультету не стикалася з домаганнями з його боку.

Жодних заяв за період моєї роботи на факультеті не було від студентів. І оскільки я є заступником з навчально-виховної роботи факультету журналістики, я неодноразово на всіх зустрічах зі студентами наголошувала, що будь-які конфлікти, проблеми та непорозуміння необхідно вирішувати в стінах нашого кабінету,

– каже заступниця декана.

Вона також додала, що готова розглянути всі звернення студентів і факультет неодмінно відреагує на них. За словами Шайди, завтра, 27 лютого, відбудеться засідання етичної комісії, на якій вирішать подальший перебіг подій. Її рішення обіцяють повідомити згодом.

Водночас викладач факультету журналістики Тарас Лильо в коментарі виданню каже, що особисто не був свідком відповідної поведінки професора Лося, а оцінити його дії можна буде після засідання етичної комісії.

Зазначимо, що про домагання Йосипа Лося стало відомо 25 лютого, коли одна з його колишніх студенток Катерина Родак у своїх соцмережах заявила, що викладач замкнувся з нею наодинці у своєму кабінеті, дозволяв собі недоречні зауваження та чіплявся до неї.

Після цього під її постом з'явилися історії інших дівчат, що стикалися зі схожою поведінкою професора. Сам Йосип Лось заперечує всі звинувачення. За фактом публікації правоохоронці розпочали перевірку. Втім, наразі звернень до поліції не надходило.