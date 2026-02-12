Сам Миндич ранее уверял, что его сестра не имеет имущества и деятельности в РФ. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".
Как родня Миндича обосновалась в Москве?
Сестра украинского бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела о коррупции в энергетической сфере, Любовь Миндич на протяжении примерно десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы.
Речь идет о жилье на улице Малая Бронная, которое принадлежит жене российского генерала Николая Аброськина – бывшего высокопоставленного чиновника, приближенного к президенту России Владимиру Путину.
По информации расследователей, Миндич фигурировала в российских клиентских базах также под фамилией Журавлева и заказывала доставку товаров из московских магазинов именно на этот адрес. Кроме того, ее профили в медицинских сервисах России по состоянию на 2024 год также указывали это жилье как адрес проживания.
Журналисты установили, что мужем Любови Миндич может быть российский бизнесмен Андрей Журавлев. Они имеют трех общих детей, которые вместе с отцом обладают российским гражданством.
По данным расследования, Журавлев связан с бизнесом группы компаний "Регион", сотрудничающей с российскими нефтяными гигантами, в частности "Роснефть" и "Тюменьнефтегаз".
Ранее сам Тимур Миндич в комментарии журналистам заявлял, что его сестра не имеет имущества в России и не ведет там никакой деятельности.
Последние новости по делу Миндича
Финансовый мониторинг заблокировал средства, которые планировали внести в качестве залога за одного из фигурантов дела Миндича. После огласки ситуации контроль за подозрительными финансовыми операциями усилился.
НАБУ обвинило правоохранительные органы в попытке установить прослушивающее устройство у руководительницы подразделения,, расследующего дело "Мидас". Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что уже известны фамилии и структуры, которые причастны к этому, и начато досудебное расследование.
Евгений Кошевой заявил, что бизнесмен Тимур Миндич, подозреваемый в коррупции, не был его другом, а лишь аукционером Студии "Квартал 95". Студия "Квартал 95" создала новую компанию "Квартал ЮА", которая теперь принадлежит другим участникам, без участия Миндича.