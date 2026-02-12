Сам Миндич ранее уверял, что его сестра не имеет имущества и деятельности в РФ. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Как родня Миндича обосновалась в Москве?

Сестра украинского бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта дела о коррупции в энергетической сфере, Любовь Миндич на протяжении примерно десяти лет пользовалась квартирой в центре Москвы.

Речь идет о жилье на улице Малая Бронная, которое принадлежит жене российского генерала Николая Аброськина – бывшего высокопоставленного чиновника, приближенного к президенту России Владимиру Путину.

Дом в Москве на улице Малая Бронная / Фото: "Следствие.Инфо"

По информации расследователей, Миндич фигурировала в российских клиентских базах также под фамилией Журавлева и заказывала доставку товаров из московских магазинов именно на этот адрес. Кроме того, ее профили в медицинских сервисах России по состоянию на 2024 год также указывали это жилье как адрес проживания.

Журналисты установили, что мужем Любови Миндич может быть российский бизнесмен Андрей Журавлев. Они имеют трех общих детей, которые вместе с отцом обладают российским гражданством.

По данным расследования, Журавлев связан с бизнесом группы компаний "Регион", сотрудничающей с российскими нефтяными гигантами, в частности "Роснефть" и "Тюменьнефтегаз".

Ранее сам Тимур Миндич в комментарии журналистам заявлял, что его сестра не имеет имущества в России и не ведет там никакой деятельности.

