Работа финмониторинга улучшилась, но ее нужно еще совершенствовать. Об этом сказал Семен Кривонос, Директор Национального антикоррупционного бюро Украины, во время брифинга в "Медиацентре Украина".

Что известно о заблокированных деньгах?

Финансовый мониторинг заблокировал сумму денег, которую планировали внести в качестве залога за одного из подозреваемых по делу Миндича. Сейчас этот фигурант находится под стражей.

По словам Кривоноса, после публичной огласки ситуации контроль за финансовыми операциями существенно усилился.

После огласки ситуации ситуация с финансовым мониторингом значительно улучшилась. Была заблокирована сумма, которая предусматривалась как залог за одного из подозреваемых, который сейчас находится под стражей. Финмониторинг заблокировал эти средства,

– заявил он.

В то же время в НАБУ отметили, что система финансового контроля требует дальнейшего усиления.

