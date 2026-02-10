Работа финмониторинга улучшилась, но ее нужно еще совершенствовать. Об этом сказал Семен Кривонос, Директор Национального антикоррупционного бюро Украины, во время брифинга в "Медиацентре Украина".
Что известно о заблокированных деньгах?
Финансовый мониторинг заблокировал сумму денег, которую планировали внести в качестве залога за одного из подозреваемых по делу Миндича. Сейчас этот фигурант находится под стражей.
По словам Кривоноса, после публичной огласки ситуации контроль за финансовыми операциями существенно усилился.
После огласки ситуации ситуация с финансовым мониторингом значительно улучшилась. Была заблокирована сумма, которая предусматривалась как залог за одного из подозреваемых, который сейчас находится под стражей. Финмониторинг заблокировал эти средства,
– заявил он.
В то же время в НАБУ отметили, что система финансового контроля требует дальнейшего усиления.
В чем подозревают Тимура Миндича?
Напомним, что 10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию "Мидас" по разоблачению коррупции в сфере энергетики. К преступной организации были привлечены высокопоставленные чиновники. В частности, правоохранители сообщили об обысках у бизнесмена и совладельца "Квартала 95" Тимура Миндича, экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко и на предприятии "Энергоатом".
Уже 22 ноября Тимура Миндича и Александра Цукермана объявили в международный розыск. Фигуранты дела обладают значительными активами, которые превышают их официальные доходы. В частности, семья Миндичей имеет в собственности значительное количество недвижимости в Киеве, а другие фигуранты покупали дорогие активы, часто через связанных лиц или компании.
Впоследствии стало известно, что Тимуру Миндичу заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Высшим антикоррупционным судом Украины. Он считается лидером преступной группы, руководившей коррупционными схемами в энергетике, и его дело можно передать в Интерпол для задержания при пересечении границы.