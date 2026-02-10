Робота фінмоніторингу покращилась, але її потрібно ще вдосконалювати. Про це сказав Семен Кривонос, Директор Національного антикорупційного бюро України, під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".
Що відомо про заблоковані гроші?
Фінансовий моніторинг заблокував суму грошей, яку планували внести як заставу за одного з підозрюваних у справі Міндіча. Наразі цей фігурант перебуває під вартою.
За словами Кривоноса, після публічного розголосу ситуації контроль за фінансовими операціями суттєво посилився.
Після розголосу ситуації ситуація з фінансовим моніторингом значно покращилась. Було заблоковано суму, яка передбачалася як застава за одного із підозрюваних, який наразі перебуває під вартою. Фінмоніторинг заблокував ці кошти,
– заявив він.
Водночас у НАБУ наголосили, що система фінансового контролю потребує подальшого посилення.
У чому підозрюють Тимура Міндіча?
Нагадаємо, що 10 листопада НАБУ і САП провели масштабну операцію "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики. До злочинної організації були залучені високопосадовці. Зокрема, правоохоронці повідомили про обшуки у бізнесмена та співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча, ексміністра енергетики та міністра юстицій Германа Галущенка та на підприємстві "Енергоатом".
Вже 22 листопада Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголосили в міжнародний розшук. Фігуранти справи володіють значними активами, які перевищують їхні офіційні доходи. Зокрема, сім'я Міндічів має у власності значну кількість нерухомості в Києві, а інші фігуранти купували дорогі активи, часто через пов'язаних осіб або компанії.
Згодом стало відомо, що Тимуру Міндічу заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вищим антикорупційним судом України. Він вважається лідером злочинної групи, що керувала корупційними схемами в енергетиці, і його справу можна передати до Інтерполу для затримання при перетині кордону.