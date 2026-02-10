Робота фінмоніторингу покращилась, але її потрібно ще вдосконалювати. Про це сказав Семен Кривонос, Директор Національного антикорупційного бюро України, під час брифінгу в "Медіацентрі Україна".

Що відомо про заблоковані гроші?

Фінансовий моніторинг заблокував суму грошей, яку планували внести як заставу за одного з підозрюваних у справі Міндіча. Наразі цей фігурант перебуває під вартою.

За словами Кривоноса, після публічного розголосу ситуації контроль за фінансовими операціями суттєво посилився.

Після розголосу ситуації ситуація з фінансовим моніторингом значно покращилась. Було заблоковано суму, яка передбачалася як застава за одного із підозрюваних, який наразі перебуває під вартою. Фінмоніторинг заблокував ці кошти,

– заявив він.

Водночас у НАБУ наголосили, що система фінансового контролю потребує подальшого посилення.

У чому підозрюють Тимура Міндіча?