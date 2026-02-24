"Она была замкнутая", – школьный учитель подозреваемой в теракте во Львове рассказал об ученице
- Бывший учитель физической культуры узнал подозреваемую в теракте во Львове и был удивлен ее участием в таком преступлении.
- Учитель описал подозреваемую как замкнутую личность без друзей.
Бывший учитель по физической культуре узнал подозреваемую в теракте во Львове. Он рассказал, что был очень удивлен, ведь Ирина была очень тихой и не имела друзей.
Об этом рассказал педагог в комментарии Суспильне.
Что учитель сказал о подозреваемой?
Утром 22 февраля, просматривая новости, Сергей Боневич наткнулся на новость о теракте во Львове. И на фото узнал свою бывшую ученицу – Ирину Саветину, ведь она почти не изменилась.
Он рассказал, что был очень удивлен, что женщина вовлечена именно в теракт.
Если бы какое-то другое правонарушение – это меня не удивило бы. Она была сама по себе. Она была такой одиночка. Не помню компаний у нее, не помню ее друзей... Как человек – была "скрытной". Это 100%. Сама по себе,
– отметил учитель.
Также он отметил, что девушка в школе училась посредственно, но была хорошей в спорте. Поэтому участвовала в соревнованиях по легкой атлетике.
Что известно о подозреваемой в теракте во Львове?
В центре Львова ночью 22 февраля произошел теракт, в результате которого погибла сотрудница полиции и еще 25 человек получили ранения. Правоохранители задержали 33-летнюю женщину из Ровенской области, которую подозревают в закладке самодельного взрывного устройства.
Ею оказалась жительница Костополя Ровенской области. Выросла и училась в родном городе. По словам знакомых, она была физически выносливой, но немногословной и не слишком коммуникабельной. Соседи характеризуют ее как спокойного, тихого и неконфликтного человека. В последние годы поддерживала близкие отношения с матерью и помогала ей, проживая вместе или часто наведываясь домой.
По данным следствия, она якобы действовала по дистанционным инструкциям кураторов российской ФСБ и должна была получить 60 тысяч гривен вознаграждения, однако фактически ей перечислили только средства на приобретение компонентов. Подозреваемая заявляет, что не осознавала последствий своих действий.