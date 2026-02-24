"Она была замкнутая", – школьный учитель подозреваемой в теракте во Львове рассказал об ученице

Бывший учитель по физической культуре узнал подозреваемую в теракте во Львове. Он рассказал, что был очень удивлен, ведь Ирина была очень тихой и не имела друзей.

Об этом рассказал педагог в комментарии Суспильне.

Что учитель сказал о подозреваемой?

Утром 22 февраля, просматривая новости, Сергей Боневич наткнулся на новость о теракте во Львове. И на фото узнал свою бывшую ученицу – Ирину Саветину, ведь она почти не изменилась.

Он рассказал, что был очень удивлен, что женщина вовлечена именно в теракт.

Если бы какое-то другое правонарушение – это меня не удивило бы. Она была сама по себе. Она была такой одиночка. Не помню компаний у нее, не помню ее друзей... Как человек – была "скрытной". Это 100%. Сама по себе,

– отметил учитель.

Также он отметил, что девушка в школе училась посредственно, но была хорошей в спорте. Поэтому участвовала в соревнованиях по легкой атлетике.

Что известно о подозреваемой в теракте во Львове?