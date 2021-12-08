Искали всем Львовом: пропавшую во время прогулки с собакой женщину нашли в Стрые

Во Львове 2 декабря пропала 34-летняя Мария Дергабузова. Она пошла на прогулку со своей собакой и не вернулась. Почти через неделю ее разыскали в Стрые.

В день исчезновения женщины пес вернулся домой один. Тогда соседи забили тревогу.

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Пропавшую Марию Дергабузову нашли в Стрые

Шесть дней назад во Львове пропала 34-летняя Мария Дергабузова. 8 декабря в полиции Львовщины сообщили, что женщину нашли.

Сегодня, 8 декабря, оперативники криминальной полиции Стрыйского райуправления разыскали без вести пропавшую в городе Стрый, в одной из гостиниц города,

– говорится в сообщении.

Женщина – живая и невредимая. Противоправных действий в отношении нее не совершали. Правоохранители поблагодарили всех неравнодушных, которые присоединились к поискам женщины.

В чате поиска Дергабузовой волонтеры обнародовали видео с женщиной. Она рассказала, что приехала в Стрый к знакомой. По словам львовянки, с ней все в порядке и ни в какой помощи она не нуждается.

Марию Дергабузову разыскали в Стрые: видео

Кратко об исчезновении Марии Дергабузовой