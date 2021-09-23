Избил журналиста и разбил камеру: сыну городского главы Бродов грозит 5 лет тюрьмы
Источник:полиция Львовщины
В селе Лагодов 24 апреля сын главы Бродовской ОТОГ Иван Белей избил журналиста, когда тот снимал на видео нарушения карантина в его заведении. Вскоре состоится судебное заседание. Мужчине грозит тюрьма.
Инцидент случился возле гостинично-ресторанного комплекса "Колыба", который принадлежит сыну бродовского городского главы Ивану Белею. Ему уже сообщили о подозрении.
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Сыну мэра Бродов грозит тюрьма
По информации следствия, 24 апреля примерно в 22:00 в селе Лагодов Золочевского района 37-летний местный житель препятствовал журналисту проводить видеосъемку возле своего заведения. Мужчина выбил из рук работника местной телерадиокомпании видеокамеру и пытался ее сломать. После этого он избил пострадавшего.
Злоумышленнику сообщили о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса:
- "Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов";
- "Угроза или насилие в отношении журналиста".
Правоохранители закончили проведение досудебного расследования. Они 22 сентября направили обвинительный акт на рассмотрение суда. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – до 5 лет за решеткой.
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Коротко об избиении журналиста сыном мэра Бродов
- Депутат Бродовского городского совета Ольга Кравчук рассказала, что владелец гостинично-ресторанного комплекса "Колыба", сын главы Бродовской ОТО Иван Белей избил ее мужа Виталия Кравчука и журналиста местного телеканала "Броды Online" Сергея Никишина. Кроме этого, он разбил камеру оператора.
- Драка возникла, когда она со своим мужем и оператором прибыли в "Колыбу", где происходило празднование, несмотря на карантинные ограничения.
- Никишин рассказал, что когда они приехали в заведение, то в окнах горел свет, который позже выключили. Через несколько минут из заведения вышел владелец и, громко ругаясь, напал на мужчин.
- Сначала он несколько раз ударил Кравчука. Потом увидел, что оператор снимает все на камеру, и выбил ее из рук журналиста кулаком. Камера упала на землю, и Белей пнул ее ногой.
- После этого 2 охранников вывели оператора под руки к дороге. Журналист через некоторое время вернулся на место драки, но свою видеокамеру не нашел. На земле лежали только мелкие детали от нее. Также Никишину не вернули журналистское удостоверение, которое он показал охраннику заведения.
- Стоимость разбитой видеокамеры Panasonic HC-X1000 составляет 60 тысяч гривен. Кроме этого, она была оснащена радиосистемой к микрофону Sennheiser, которая стоит 27 тысяч гривен.
- После инцидента Никишин снял побои. По предварительному заключению эксперта, он получил ушибы мягких тканей. Журналист обратился с заявлением в полицию.