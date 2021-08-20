Как изменилась Львовщина за 30 лет Независимости: сколько в области людей и как они живут

За 30 лет Независимости Украина изменилась. Вместе с ней изменилась и Львовщина. В частности, в области уменьшилось количество населения, однако люди стали жить дольше.

Сейчас жители области потребляют больше овощей и фруктов, чем в 1991 году. Также на Львовщине растет количество новых строек.

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Количество населения на Львовщине уменьшилось

За 30 лет на Львовщине стало несколько меньше жителей. В 1991 году в области жили свыше 2,764 миллиона человек. В свою очередь, в 2021 году – более 2,497 миллиона. Это можно объяснить снижением рождаемости, так как 30 лет назад на свет появились 37,7 тысячи младенцев, а в 2020 году – только 21,1 тысячи.

В свою очередь, средняя ожидаемая продолжительность жизни за годы независимости Украины выросла с 70,7 года до 72,4. однако в области также возросла смертность. В 1991 году умерли 31,1 тысячи человек, а в 2020 – 36,3 тысячи.

Из-за снижения рождаемости на Львовщине сократилось количество учеников – с 388 до 288 тысяч. Также стало меньше учреждений среднего и профессионально-технического образования. Однако количество студентов держится на устойчивом уровне – 104 тысячи.



Количество жителей уменьшилось / Данные Главного управления статистики Львовщины

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Жители области имеют большие жилища

За 30 лет в области стало больше врачей. В 1991 году на 10 тысяч населения приходилось 49 медиков, а в 2020 – 53. Однако на Львовщине стало меньше больничных коек. На 10 тысяч человек 30 лет назад приходилось 122 койкоместа, а сейчас – 72. Также сократилась обеспеченность населения средним медицинским персоналом.

Жители Львовщины стали лучше обеспеченными жильем. В 1991 году на одного человека приходилось 16,2 квадратного метра, а в 2020 – 26,1. Хотя количество новых строек несколько уменьшилось, оно все же остается на достаточно высоком уровне. 30 лет назад построили 726 тысяч квадратных метров жилья, а в прошлом году – 596 тысяч.

Также за годы независимости у жителей Львовщины изменились пищевые привычки. Сейчас они любят есть овощи, фрукты, сахар и свинину. В то же время люди стали меньше потреблять молока, хлеба и выпечки.

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На Львовщине изменилась структура промышленного производства.

За 30 лет в области изменилась структура промышленного производства. Выросли добыча газа и показатели пищевой промышленности и энергетики. В свою очередь, показатели машиностроения, легкой промышленности, энергетики и добычи угля упали.

С 1991 года на Львовщине выросло выращивание технических культур – рапса, кользы, сои и подсолнечника. В целом современное сельское хозяйство акцентирует свое внимание на растениеводстве. Поэтому количество крупного рогатого скота, свиней и других домашних животных сократилось.



Развилась пищевая промышленность / Данные Главного управления статистики Львовщины