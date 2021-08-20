Наразі жителі області споживають більше овочів і фруктів, ніж у 1991 році. Також на Львівщині зростає кількість нових будівництв.

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Кількість населення на Львівщині зменшилась

За 30 років на Львівщині стало дещо менше жителів. У 1991 році в області жили понад 2,76 мільйона людей. Своєю чергою, у 2021 році – понад 2,49 мільйона. Це можна пояснити зниженням народжуваності, адже 30 років тому на світ з'явились 37,7 тисячі немовлят, а у 2020 році – лише 21,1 тисячі.

Своєю чергою, середня очікувана тривалість життя за роки Незалежності України зросла з 70,7 року до 72,4. Однак в області також зросла смертність. У 1991 році померли 31,1 тисячі людей, а у 2020 – 36,3 тисячі.

Через зниження народжуваності на Львівщині скоротилась кількість учнів – з 388 до 288 тисяч. Також стало менше закладів середньої та професійно-технічної освіти. Проте кількість студентів тримається на сталому рівні – 104 тисячі.





Кількість жителів зменшилась / Дані Головного управління статистики Львівщини

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Жителі області мають більші помешкання

За 30 років в області стало більше лікарів. У 1991 році на 10 тисяч населення припадало 49 медиків, а у 2020 – 53. Однак на Львівщині стало менше лікарняних ліжок. На 10 тисяч людей 30 років тому припадало 122 ліжкомісця, а зараз – 72. Також скоротилась забезпеченість населення середнім медичним персоналом.

Жителі Львівщини стали краще забезпеченими житлом. У 1991 році на одну людину припадало 16,2 квадратного метра, а у 2020 – 26,1. Хоч кількість нових будівництв дещо зменшилась, вона все ж залишається на досить високому рівні. 30 років тому побудували 726 тисяч квадратних метрів житла, а торік – 596.

Також за роки Незалежності у жителів Львівщини змінились харчові звички. Зараз вони полюбляють їсти овочі, фрукти, цукор і свинину. Водночас люди стали менше споживати молока, хліба та випічки.

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На Львівщині змінилася структура промислового виробництва.

За 30 років в області змінилася структура промислового виробництва. Зросли видобуток газу та показники харчової промисловості та енергетики. Своєю чергою, показники машинобудування, легкої промисловості, енергетики та видобутку вугілля впали.

З 1991 року на Львівщині зросло вирощування технічних культур – ріпаку, кользи, сої та соняшника. Загалом сучасне сільське господарство акцентує свою увагу на рослинництві. Тож кількість великої рогатої худоби, свиней та інших свійських тварин скоротилась.



Розвинулась харчова промисловість / Дані Головного управління статистики Львівщини