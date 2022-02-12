Известные люди Львова и Киева станут консультантами: Dodo Socks организовал важнейшую инициативу
Ко Дню влюбленных украинский бренд носков и белья Dodo Socks проведет благотворительную акцию в своих фирменных магазинах. Известные львовяне и киевляне на 2 дня станут консультантами, чтобы собрать деньги для армии.
Покупатели смогут пообщаться с влиятельными людьми Киева и Львова 12 и 13 февраля. Ознакомиться со временем работы каждого из них можно по ссылке, сообщает 24 канал.
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В магазинах Dodo Socks проведут важную акцию
Во львовских и киевских магазинах Dodo Socks 12 и 13 февраля состоится благотворительная акция "Любите-поборете". Ее целью является собрать 500 тысяч гривен на нужды украинской армии. Все полученные деньги направят в фонд "Вернись живым".
На два дня консультантами в фирменных магазинах станут влиятельные лица Львова и Киева. Среди которых Екатерина Кит-Садовая, Марта Кузий, Саша Горонди, Майкл Щур, Фоззи, Дима Малеев, Максим Щербина, Сергей Майдуков и многие другие,
– рассказали в Dodo Socks.
Покупатели смогут пообщаться с известными людьми и приобрести у них продукцию Dodo Socks. Инициативу проведут в таких магазинах.
- Львов: магазины на улицах Армянская, 30 и Федорова, 2;
- Киев: магазин на улице Антоновича 19/21.
Больше информации об этой инициативе можно найти на официальных страницах Dodo Socks в фейсбуке и инстаграме.
Кого можно будет встретить в магазинах Dodo Socks:
- Роман Винтонив, соучредитель "Телевидение Торонто", журналист (более известный под псевдонимом Майкл Щур);
- Александр Сидоренко, вокалист группы ТНМК, писатель;
- Альберт Цукренко, участник группы "Хамерман уничтожает вирусы", журналист;
- Сергей Майдуков, иллюстратор, сотрудничает с The New Yorker, The Guardian, The Wall Street Journal;
- Екатерина Мотрич, пиарщица и соведущая шоу "Ебаут";
- Сергей Липко, стендап-комик, один из авторов "телевидения Торонто";
- Екатерина Кит-Садовая, совладелица медиахолдинг ТРК "Люкс", искусствовед;
- Владимир Беглов, общественный активист и радиоведущий;
- Дима Малеев, соавтор подкаста "Шит Ай Ноу Лайф";
- Фоззи, вокалист группы ТНМК;
- Ярослава Кравченко, телеведущая, основательница "Дикого театра" и соавтор шоу "Ебаут".
В Dodo Socks организовали важную благотворительную инициативу / Фото Dodo Socks