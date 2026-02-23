Я не знала последствий, – подозреваемая в теракте во Львове говорит, что не имела мотивов для преступления
- Подозреваемая Ирина Саветина утверждает, что не имела мотивов для закладки взрывчатки во Львове 22 февраля и сожалеет о содеянном.
- Саветина рассказала, что действиями руководил куратор из России через Telegram и не знала, что это российские структуры до задержания СБУ.
Подозреваемая в совершении теракта во Львове Ирина Саветина прокомментировала закладку взрывчатки во Львове 22 февраля. Женщина утверждает, что не имела мотивов для совершения преступления.
Об этом подозреваемая рассказала во время заседания в Галицком суде Львова, где ей избирают меру пресечения, передает "Мы-Украина".
Что сказала Саветина в суде относительно мотивов теракта и последствий?
Я не имела никаких мотивов этого делать (теракт во Львове 22 февраля – 24 Канал). Я об этом жалею, я не знала последствий,
– сказала подозреваемая.
Женщина также рассказала больше деталей относительно того, кто на нее вышел и что сказал делать.
"Он (куратор из России – 24 Канал) контролировал все по видео через Telegram. Он представился Марком и уже в отделении СБУ я узнала, что это российские структуры", – говорит Севетіна.
Также женщина высказалась относительно гибели 23-летней полицейской во Львове и пострадавших людей после теракта. Ирина Саветина сказала, что "сделала бы все, чтобы повернуть время вспять".
"Если бы я знала о последствиях, я бы этого никогда бы не сделала", – утверждает подозреваемая.
Какую меру пресечения избрали подозреваемой в суде?
33-летней жительнице Костополя Ровенской области суд во Львове 23 февраля избрал меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога. Именно на этом и настаивала сторона обвинения.
Во время заседания подозреваемая извинилась и выразила соболезнования пострадавшим. Женщина также заявила, что не знала о содержимом пакета, который она закладывала в центре Львова 22 февраля.
В суде подозреваемая объяснила, что связь с куратором установилась более чем за неделю до взрыва. За закладку пакета женщине пообещали 2 тысячи долларов вознаграждения.