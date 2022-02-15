На каждый экстремальный случай есть план, – Садовый о готовности Львова к вторжению России

Мэр Лева Андрей Садовый 15 февраля в очередной раз обратился к жителям города. Он акцентировал, что ощущение спокойствия прежде всего дает готовность Львова к чрезвычайным ситуациям.

Говорилось об угрозе полномасштабного вторжения России. Мэр об этом говорил в утреннем эфире одного из местных радио.

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Коммунальщики получают "нереальные задачи"

Садовый рассказал, что еще весной "начал ставить нереальные задачи" коммунальным подразделениям по подготовке к чрезвычайным случаям. Для примера, водоканал должен был проработать план обеспечения населения водой без электроэнергии.

И мы нашли вариант, как поставлять львовянам санитарный объем воды, проработали все детали. На каждый экстремальный случай мы имеем план действий, и это дает нам ощущение уверенности, спокойствия

– отметил мэр Львова.

Также он добавил, что уже обеспечили 3-месячный запас медикаментов и средств перевязки в первом медицинском объединении. Однако там сделали пока не все, так как пока еще работают над увеличением запаса банка крови.

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Что больше всего помогает

Однако Андрей Садовый сказал, что не подготовка является наилучшим "успокоительным". Потому что он в четверг, 10 февраля, был на Луганщине. Там у мэра была возможность пообщаться с нашими защитниками.

Понял, что нам нечего бояться. Наши воины спокойны, уверены и целеустремленны на выполнение своей работы, и это действительно дает ощущение безопасности,

– заявил Садовый.

По его словам, если этого недостаточно, всегда можно приобретать новые полезные знания. Например, навыки по стрельбе или домедицинской помощи. Именно они могут помочь продолжать жить спокойно.

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