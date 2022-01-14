Это может быть самая смертоносная волна, – врач о COVID-19 во Львове

14 января 2022 , 16:27
Читати новину українською

Источник:

24 канал

На Львовщине снова увеличивается количество больных коронавирусом. Медики готовятся к новой активной борьбе со смертоносным вирусом, однако предполагают, что эта волна будет самой тяжелой и принесет больше всего потерь.

В инфекционной больнице сейчас лечат более 100 больных COVID-19. Количество госпитализированных растет.

К теме "Впервые не был на Рождество дома": во Львове COVID-19 атакует с новой силой

Заведующая 4 отделением областной инфекционной больницы Тамила Алексанян предположила, что новая волна коронавируса будет самой страшной.

Мой личный прогноз, что эта волна будет самой смертоносной, самой тяжелой. Коек, кислорода, лекарств и врачей не будет хватать. Смотря, что делается сейчас в западной Европе и Америке – нас ждет столь же высокая и стремительная волна, которая налетит внезапно.

Тамила Алексанян

Заведующая 4 отделением областной инфекционной больницы

Причины новой волны

Рост количества новых больных коронавирусом медики связывают с:

  • новогодне-рождественскими праздниками;
  • низким уровнем вакцинации;
  • возвращением заробитчан домой.

Новую волну коронавируса во Львовской области медики прогнозируют уже на начало февраля. Пока регион находится в желтой зоне, как и большинство областей.

Львовщина готовится к новой волне COVID-19: смотрите видео

Ситуация с COVID-19 во Львовской области: главное

  • По состоянию на 14 января количество львовян с подтвержденным диагнозом COVID-19 с начала пандемии – 102 059 человек.
  • Всего во Львовской области – 225 081 подтвержденный случай.
  • За время пандемии в области умерли от вируса 6 093 человека, а вылечились – 211 545.
Автор: Тетяна Пасічник